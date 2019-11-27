作者證實 《灌篮高手》明年回歸





（東京27日讯）日本经典漫画《灌篮高手》新画集，将在2020年4月发售，原著作者井上雄彦更在官方推特，上传新画集的封面，用樱木花道久违的坚毅眼神和大家打招呼，让无数漫画迷重新燃起热血。

井上雄彦创作的《灌篮高手》新画集《PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS2》目前已经公开封面，这也是他继1997年曾推出原画集后，再时隔23年首次“翻新”《灌篮高手》。

根据集英社透露，新画集将收录超过130幅插画，其中有11张新插画（包含封面在内）为井上雄彦全新创作。新画集名称使用“PLUS”，集英社解释这是希望读者可在井上雄彦的新画作中，得到勇气与元气满满的活力。

《灌篮高手》于1990年起到1996年在《周刊少年JUMP》连载，与《足球小将》《棒球英豪》合称为日本运动漫画三大经典之作，单行本在17个国家和地区发行。书中，流川枫、樱木花道等角色，更是一代人心目中的偶像。

10月8日井上雄彦上传樱木花道坚毅的眼神特写，写道“正在制作中”预告《灌篮高手》热血回归。

【第一報】20年ぶりにスラムダンクのイラスト集を作っております。題して「PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2」！ただ今もろもろ準備中です。#plus pic.twitter.com/Op4inSC6ec

— 井上雄彦 Inoue Takehiko (@inouetake) October 8, 2019