【國會】國陣議員“夜襲”記名投票 婦女部預算案驚險通過







（吉隆坡26日訊）婦女及家庭發展部2020年財政預算案歷經2次投票後，總算在45票贊成及28票反對下，驚險通過！

婦女部副部長楊巧雙今晚在國會下議院為該部的2020年財政預算案三讀完成總結後，進入表決程序，國會下議院副議長拿督莫哈末拉昔也以聲浪表決方式，表示更大的聲量同意通過法案。

不過，當莫哈末拉昔正要宣布法案通過時，巫統巴耶勿剎區國會議員莫哈末沙哈，以及國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁沙比利援引議會常規要求記名投票。

這項要求獲得15名議員站起來支持，因此副議長同意進行記名投票，並響鈴2分鐘。

接著，在第一輪的投票結果出爐前，許多巫統議員站起來與希盟議員互相叫囂，其中巫統巴力蘇隆區國會議員拿督諾萊妮也高喊：“你們原本只有28人！”

交班後主持議會的國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫也宣布了第一輪的投票結果，即32票贊成，28票不贊成，希盟議員如行動黨金寶區國會議員蘇建祥、日落洞國會議員雷爾也興奮得站起來歡呼，雷爾還直呼巫統議員是“騙子。”

公正黨加央國會議員阿敏阿末還說，看來是有反對黨議員和某部長開會後，如今轉而支持希盟政府。

然而，多名巫統議員都向議長投訴人數不對，要求二度進行記名投票，最終獲得了莫哈末阿里夫的許可，而第二次的投票結果為45贊成票對28張不贊成票。