1MDB及IPIC上訴成功 倫敦法庭允入稟申請

（布城26日訊）總檢察長湯米湯姆斯宣布，一馬發展公司（1MDB）及財政部長機構在國際石油投資公司（IPIC）和阿爾班投資PJS公司起訴兩造一案中上訴成功，因倫敦上訴庭推翻了英國高庭禁止1MDB及財長機構入稟法庭提出申請的裁決。

1MDB及財長機構早前申請，在等待IPIC及阿爾巴投資PJS公司對大馬發起的仲裁程序期間，撤銷前首相拿督斯裏納吉任相時與IPIC及阿爾班投資PJS公司達致的“合意判決”（Consent Award）裁決。

“因此，高庭指示在任何法庭程序啟動前，需先進行仲裁。”

“隨著上訴庭的裁決，1MDB及財長機構申請合意判決將會在倫敦的高庭進行審理。”

湯米湯姆斯發文告指出，倫敦上訴庭大法官傑菲里、法官紐威及馬勒斯也指示限制由IPIC及阿爾巴PJS發起的平行仲裁程序。

他說，大馬申請撤銷“合意判決”的案件將在倫敦高庭開審，這是公開及透明的程序，因此，大馬人及世界各國都可以跟進此案的法庭審訊。

“此案是於2017年4月簽署的退款保證書（Settlement Deeds）包括一項沒有任何法庭審訊將被帶上以撤銷合意判決，這試圖阻擾任何挑戰保證書的法律途徑。”

“在退款保證書下，違約的罰款是一筆大數目。”

“法庭程序是於2018年10月入稟，並認為合意判決及潛在的還款保證書是納吉等人的精心設計，也是欺詐陰謀的一部分，而IPIC及阿爾巴PJS都知道納吉的所作所為違反了1MDB及財長機構的利益。”

他也說，若大馬勝訴，就能尋求追回1MDB資金支付給IPIC子公司的35億美元。

“在1MDB醜聞中，數十億美元納稅人的錢遭濫用，並被形容為現代史最巨大的盜賊統治，將作惡者繩之以法是覆雜且具挑戰性的任務，因為這些交易涉及多個司法管轄區，且涉及許多人及單位。”

“大馬政府為了公眾利益，將致力於不懈地追捕這些應該為嚴重不公正行為負責的人。”

斥IPIC及PJS公司無理取鬧 大法官：上訴庭準1MDB上訴

湯米湯姆斯指出，大法官傑菲里代表上訴庭宣布一致同意的裁決時，直指IPIC及阿爾巴PJS公司對1MDB及財長機構的行為是在“無理取鬧”。

他轉述傑菲里的談話，指傑菲里宣布裁決時說：“退款保證書的條文明顯試圖約束索賠方（1MDB及財長機構）行使他們的法定權力，即挑戰第一次仲裁的合意判決。”

“第二次仲裁試圖以巨額罰款，威脅尋求行使法律權力的索賠方。”

“在此案的情況下，適當行使的裁量權是頒布禁令，限制尋求第二次仲裁。法庭審訊將進行以定奪合意判決的有效性，直到有所決定，第二次仲裁都不應該進行，這項禁令將終結被告無理取鬧（Vexatious）的行為。”

傑菲里也在總結時說，上訴庭批準1MDB及財長機構的上訴。