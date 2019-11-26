指患重病無法服務選民 森國陣促納扎魯丁辭職

（芙蓉26日訊）森美蘭國陣青年團以庇勞區州議員莫哈末納扎魯丁“病得無法工作”為由，要求納扎魯丁辭去行政議員及州議員職，讓路給庇勞州選區舉行補選，給選民選出“更合適”的代議士。

今日中午12時30分，森巫統青年團團長拿督莫哈末再迪、森馬華青年團團長楊孔燿及國大黨青年團團長拉美士，拉大隊到森州行政大廈外進行“快閃”抗議行動。

他們一行約30人站在路旁，面向州政府大廈，高喊“退下，庇勞議員！”，甚至以一問一答方式喊出“庇勞議員在哪里？”、“庇勞議員不在這！”。

正當他們高喊口號之際，納扎魯丁的官車正好經過並轉入州政府大廈範圍，不過據觀察，納扎魯丁當時不在車內。

服務中心大門深鎖

莫哈末再迪受訪指出，今日除了國陣成員黨的青年團代表，當中也有非政府組織成員前來表達不滿。而快閃行動只有一個目的，就是要納扎魯丁辭職，讓庇勞州議席進行補選。

“3周過去，我們看到社交媒體仍瘋傳庇勞服務中心大門深鎖，謾罵聲四起，卻都不見庇勞州議員有什麼反應，森州務大臣拿督斯里阿敏努丁也沒採取行動。”

莫哈末再迪強調，庇勞州選區的選民想求助卻找不著州議員，直指納扎魯丁根本是沒服務人民。

“我聽說過納扎魯丁曾向阿敏努丁提呈辭職信但被拒，可具體如何我不清楚，因為只是聽說。”

莫哈末再迪放話，若今天的快閃得不到回應，他不排除接下來會把快閃隊伍帶到州務大臣辦公室外或庇勞服務中心外，但他沒設下下次行動的期限。

納扎魯丁於509首次代表公正黨披甲上陣庇勞州議席，中選後還被選為行政議員，掌管藝術、文化及馬來習俗事務理事會。

不過，納扎魯丁上任不久後就傳來生病消息，所掌管的理事會辦的活動須由其他行政議員代為主持，就連在州議會上也不曾發言，任何觸及所掌管理事會的問題也須由其他行政議員代答。

今年4月，納扎魯丁被指病重但遭助理和州務大臣否認，近期又因服務中心“關閉”、缺席州議會或在州議會上“睡覺”等事項在社交媒體傳開，而再次引起關注。