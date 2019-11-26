安華：須支持甲首長決定 不能接受2議員離席

（吉隆坡26日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華強調，馬六甲州公正黨行政議員拿督惹蘭尼和拿督林秀凌昨天在馬六甲州會議中途離場的行為不能被接受，他們必須接受州政府的決定，必須支持州首長的決定。

他今日在國會走廊受詢時說，不論此事是否與黨內鬥有關，兩人必須尊重州政府及黨的決定。

他不認為此事與倒馬六甲州首長阿德里的傳聞有關，但公正黨捍衛希盟政府，包括現任馬六甲州政府。

他也透露，會於今天與這兩名馬六甲州行政議員會面。

沒聞有人動議挺敦馬

另外，安華說，他沒有聽聞有人將於12月4日在國會下議院提呈支持首相敦馬哈迪的動議。

“如果真的有這樣的動議，就要問涉及人士。”他說，任何動議都得先提呈到希盟理事會討論。

有關新山區國會議員阿克瑪服務中心門口遭不明人士潑紅漆、扔下一只死雞及留下恐嚇訊息，安華希望警方能夠對此展開調查。

他說，各方應以文明方式採取行動，不應該違反法律。

被開除2黨員可上訴

針對開除兩名黨員，安華捍衛公正黨紀律委員會的決定，那是因為反貪污委員會所提呈的內容嚴重。

但他認為，有關黨員可以提出上訴，那是他們的權力。

他透露，他和紀委會主席都曾閱讀反貪會信函，相信反貪會是在進行深入調查及傳召相關官員和黨員之後，才向公正黨提出建議。

他說，反貪會致函公正黨建議採取行動只是技術問題，但信函內容及相關證據並未受到質疑。

他表示，他們仍未接獲警方或反貪會的調查報告。

“若有，我們會採取行動。若案件已有法庭裁決，我們會採取行動，就如公正黨安邦區青年團團長拿督阿當羅斯里，或有反貪會信函，我們便會採取行動。”