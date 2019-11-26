退席抗議遴選上議員欠透明 2人重申無關派系鬥爭





（馬六甲26日訊）甲州希盟政府昨日在州議會動議推薦上議員時，因2名公正黨行政議員臨陣退席，最終以一票之差遭否決。這2名公正黨行政議員拿督莫哈末惹蘭尼及拿督林秀凌今日否認他們的行動與黨主席拿督斯里安華和署理主席拿督斯里阿茲敏的派系鬥爭有關連，並強調本身是不滿州領導層在遴選上議員人選的過程不夠透明，事前也沒與兩人溝通，感覺不受尊重。

他們也表明，雖然已就本身的行動向首席部長阿德里解釋，今天也在電話中向黨主席安華解釋，惟他們準備接受安華召見會面。

歸納兩人提出的退席理由，主要歸究州主席哈林峇仄在自薦出任上議員過程中，並沒有與他們溝通，他們認為表現不夠透明，存在朋黨主義。

林秀凌今日在州議會廳走廊接受記者追訪時說，在整個過程中，身為黨的州領導成員及州行政議員，他們完全感覺沒有受到尊重。

甲州希盟政府於昨天召開州議會上，由首席部長阿德里提呈推薦哈林峇仄出任上議員的動議，巧合的是，遇上林秀凌和惹蘭尼臨陣離席，導致動議付諸表決時，反對黨成功以13票對12票，僅以一張多數票否決有關動議，創下州議會有史以來，執政政府動議遭到否決的紀錄。

政界傳出，哈林峇仄是公正黨主席安華的大將，他落選上議員的遭遇，也招來安華的不滿。

林秀凌今天說，她對州議會對有關動議進行辯論後，所達成投票結果表示尊重。

林秀凌已向安華解釋

她證實安華今午已聯絡上她，她也做出了解釋，最近也會與安華見面，對本身行動做進一步解釋。

無論如何，她婉拒透露向安華解釋內容，只表示有關離席州議會的事情。

詢及安華的回應，她說，安華覺得這是件不應該發生的事情。

“我有向安華解釋，我們採取離席行動，有我們的原因和理由，並會等候安華的召見。”

她聲明，她退席州議會的舉動，與黨內派系完全扯不上關系。況且，她會繼續全力支持阿德里和希盟州政府的領導。

“我和惹蘭尼所以退席，是基於多方面考量，重要的是，推薦上議員人選的過程，必須經過州領導層透明處理，交由大家討論和決定。”

惹蘭尼已向安華解釋

另一名退席主角拿督惹蘭尼說，他已就昨天退席舉動，向首長阿德里解釋，也已向黨主席安華報告。

“這起事件與‘後門政府’傳言完全無關，也不涉及對州政府不滿，而是公正黨甲州領導層從來沒有尊重我們，就算推薦市議員及上議員人選，過程也是如此，存在朋黨主義。”

他說，身為州行政議員，他不只是政府成員，也是黨的代表，照理州領導層應讓他們參與提供意見，但看來他們似被排擠，沒受到理會，被剝奪發言機會。

“所以我們（惹蘭尼和林秀凌）決定在表決上議員動議時，選擇退席棄權，但此舉並不是要搞破壞，純粹是不想參與有關表決。”

他覺得漢都亞再也國會議員兼副部長拿督斯里三蘇依斯幹達更適合領導甲州公正黨，希望中央領導層能考量這項請求，並指三蘇依斯幹達更能幹，現有州領袖卻表現無能，只會制造黨內不和。

建議印裔任上議員

他主張公正黨上議員人選應來自印裔族群，以反映甲州公正黨議員多元種族化，符合黨的多元政策。

他強調，本身並沒有反對有關動議，也沒有抗議，而且他昨天也已清楚告訴首長，希望把動議暫時延後提呈，以便對所推薦上議員人選作進一步商討，相信首長對希盟默契深具信心，致使議程照跑。

“我沒有怪罪首長阿德里的做法，也沒有抗議動議被提出，若說我要抗議，我早已參與投反對票。我只有選擇離席。”