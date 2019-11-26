黃梨包機直飛鄭州 沈志勤：出口額料達1200萬

（雪邦26日訊）馬來西亞“貓王鳳梨”（Cat King Pineapple）於本月起，首次通過包機直飛中國鄭州，應對鄭州市場對MD2品種黃梨的需求。

農業及農基工業部副部長沈志勤說，未來一年也將通過120趟（重達2000噸）以包機方式，黃梨直接出口到中國，估計出口額將達到1200萬令吉。

他於今日在雪邦吉隆坡國際機場貨運站，為MD2品種黃梨包機直飛鄭州主持推介禮時說，本地黃梨今年產量估計達5億3400萬令吉，而全年出口世界各地的數量預計為3億5000萬令吉，中國對本地黃梨的需求目前只佔2.4%，因此還有龐大出口前景。

他說，MD2品種黃梨本月首次以包機直飛鄭州，對馬來西亞熱帶水果是歷史性發展，也是繼今年8月冷凍整粒貓山王榴槤包機首航中國後的另一創舉。

獅城需求佔62%

他說，政府希望本地黃梨的產量每年增長，達到每一年提升5%。

“海外國家中，新加坡對本地黃梨需求佔了62%，其次是日本（9.4%）、阿拉伯聯合酋長國（8.2%）、埃及（6.7%）、伊朗（5.2%），而中國祇佔2.4%，所以中國有著巨大的出口市場潛能。”

沈志勤說，2018年的黃梨產值達5億零200萬令吉，政府有信心今年取得5億3400萬令吉產值，即取得3至5%產量增長。

“世界黃梨產量達2700萬公噸，中國對黃梨的需求則佔6%或相等於160萬公噸。”

他說，我國自2017年至今年11月的黃梨出口量累積只達到726公噸，相等於310萬令吉的出口值。

另外，沈志勤說，由於土地有限，農業部也專注發展高品質的熱帶水果市場，未來將致力推動品質佳的菠蘿蜜、“尖不叻”（Cempedak）、楊桃、香蕉及紅毛丹等本地水果，並以專業方式出口。

他說，MD2品種黃梨包機直飛鄭州每週3趟，而今天第四度直飛的黃梨則達22噸。在這之前的3次包機，即本月14日、16日及21日，共重88噸。

出席推介禮的馬來西亞對華特使兼馬中商務理事會主席陳國偉說，馬來西亞黃梨包機直飛中國，已創下世界上黃梨首次從生產國空航運往進口國的歷史性創舉。

他在致詞時說，先是貓山王打先鋒，取得開門紅，接下來其他馬來西亞優質農產品及新鮮海鮮等也很快通過河南的航空雙樞紐供應鏈，進軍中國內地市場。

出席推介儀式的包括馬來西亞機場公司首席執行員拉惹阿茲米、馬來西亞黃梨工業局主席拿督阿都馬力、POS Aviation營運主任占德蘭、頂好水果有限公司董事陳書義、中國─東協（馬）企業家協會副會長拿督黃希裕、中國寧波標果農業科技有限公司首席執行員劉向前、中國鄭州陳氏陽光果蔬貿易有限公司董事長陳雪梅、中國河南羅布長風供應鏈管理有限公司副總經理禹海葉和中國雞九州寰宇代表任瑞光。