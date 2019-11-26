穆消協：免引社會問題 建議禁止公開飲酒

（吉隆坡26日訊）馬來西亞穆斯林消費人協會主席拿督納辛佐漢聲稱，由於飲酒而引起的社會問題日益嚴重，建議政府和地方政府共同商討制定一項嚴禁人們公開飲酒的特別法律。

他是針對副衛生部長李文材指該部無權禁止民眾於特定場所喝酒，因這屬於地方政府權限，在接受馬新社訪問時如此指出。

他說，飲酒引發很多與周圍人爭吵，危險駕駛導致發生意外等事件，制定法律禁止公開飲酒是必要的。

他說，國會議員必須將相關法案帶上國會，地方政府也應該更積極及更嚴格的執法。

“马来西亚应该倣效严禁公开销售与饮酒的澳洲和英国等国家，只能在店用饮用，而且不能用酒瓶喝，必须要用杯喝。”

納辛佐漢呼籲公眾，若發現有人在公共場所公開喝酒，而非規定的場所，就向地方政府作出投報，以便採取嚴厲的行動。

“这是因为饮酒涉及种族与宗教敏感性问题，彷佛不尊重他人。”

另一方面，馬來西亞消費人協會聯合會副主席莫哈末尤索夫說，地方政府應該加強如禁止在餐館及食店喝酒的禁酒區管制。

他說，地方政府有權加強無酒精區，他們可以監督賣酒與喝酒的場所，譬如禁止咖啡店及餐館賣酒。

“此外，也可以對公開飲酒行為施於高額罰款，如新加坡的最高罰款便達1萬新元。”