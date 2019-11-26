【籃球賽國旗風波】安華：代表國家尊嚴 不應該弄錯國旗

（吉隆坡26日讯）人民公正党主席暨波德申区国会议员拿督斯里安华说，林文泽杯U15篮球赛出现五角星马来西亚国旗事件并不应该发生，因为国旗代表一个国家的尊严，对国家有著非常重要的意义。

他說，主辦方的馬來西亞籃球總會理應額外注意這些細節，確保國旗受到尊重。

“我不知道到底是如何發生，或許真的是失誤。我對主辦方表示同情，也認為他們應該要道歉，確保不再重犯。”

他是於今日下午在馬來西亞國際伊斯蘭大學屬下伊斯蘭文明及馬來世界國際研究院推介《新版伊斯蘭儒家思想的文明對話》書籍後，在記者會上如此回應。

詢及最近在國會鬧得沸沸揚揚的全國農民組織合約公開招標課題，安華說，這事件主要是出現技術上的錯誤，是應該以確保該組織的所有貧窮漁民和農民會員獲得協助與照顧。

他說，農業部長於今早在國會解釋，全國農民組織是一個代表貧窮漁民和農民的組織，會員大多數都是小利益相關者。因此，有關合約是不應該公開招標。

“我們要確保全國農民組織有效且透明管理也是合理的，以確保真正受惠的是貧窮的漁民和農民。”

“所以，第一階段時就不應該招標，但卻犯了技術錯誤。”

安華說，他早年任財政部長時設立漁民和農民組織，就是為了讓漁民和農民有一個全國性的代表組織。

他說，政府因此要嚴管肥料及種子問題，價格必須具競爭力。部長必須確保所賺取的盈利真正回到農民身上。

較早前，安華在推介禮上說，除了貧窮與不平等課題，種族與宗教課題對我國也很重要，但更多人討論的是敵對、種族衝突與緊張課題，伊斯蘭與儒家思想的文明對話反而很少人討論。

他說，類似民間主辦的伊斯蘭教和孔子儒家思想的共識對話與會議，便是為了聽取雙方宗教、青年、大學生代表的意見。