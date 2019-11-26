【公寓燒死夫婦案】電眼拍到買汽油出入現場 丈夫是唯一嫌兇

（怡保26日訊）針對怡保美露一公寓火災發現夫婦屍體案，霹靂州總警長拿督納沙魯丁表示，據警方目前的調查顯示，殺害女死者的唯一嫌兇是其同葬火海的埃及籍丈夫。警方看回事發前後的閉路電視記錄畫面，發現最後進出住家的是男死者，並沒有其他第三者可進出謀殺女死者，而男死者到油站購買汽油桶，也有被閉路電視拍攝到。

他今日在霹靂州警察總部警官俱樂部出席警員兒子割禮儀式後在記者會指出，根據驗屍報告，女死者在火患前就已經後肋部中了幾處刺傷而身亡，男死者的胸部雖然也有幾處刺傷，但真正死因是吸入過多濃煙至窒息。

根據推斷，男死者胸部的刺傷很大可能是他自己造成的，過後放火造成爆炸火患自焚。公寓鄰居也聽到了住家傳來了4下爆炸聲。

未尋獲兇器

不過，警方昨日再度回到火患現場，尚未尋獲男死者用來刺死妻子的兇器。

警方至今已向三四名人士錄取口供，包括死者的鄰居和家屬，並從各個角度調查此案，包括男死者是否涉及私人原因或金錢因素等而做出這些行徑。目前案件已轉而援引刑事法典302（謀殺）條文調查。

由於死者的鄰居指男死者曾於今年6月試圖跳樓自殺，幸獲得鄰居相救，因此警方也在確認他是否有過精神病，例如憂鬱癥。

據了解，男死者來馬居住兩三年，女死者是再婚嫁給對方。女死者的子女昨日已將她的遺體領出，而男死者方面，警方目前仍在通過國際刑警聯絡其埃及家屬來領屍。