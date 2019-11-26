明年起中四生依興趣選科 2配套取代文理科

（吉隆坡26日訊）從明年起，中學中四課程將以“科學、技術、工程、數學”（STEM）及“文學與人文”（Sastera dan Kemanusiaan）兩大選科配套，取代現有的理科及文科選項。

副教育總監哈比巴說，教育局所提供的配套選擇，學生可以根據本身興趣與能力作出選擇，但學生的中三評估考試（PT3）、課堂評估（PBD）以及心理評估測試也會作為考量標準。

她於今日在媒體匯報會上說，雖然學生可以自選有興趣的科目，可是，他們也受到配套包裝的限制。

“不過，學生的最終的選項還是取決學校的師資與設備，但依然會被安排固定在所選科目配套的班級上課。”

哈比巴透露，教育局所提供的兩大配套共有4個選修組別，STEM選項組別分成3個小組，即純科學與高級數學，第二項是選擇任何兩項純科學與高級數學，以及至少一科應用科學與工藝選修科或非STEM選修科，第三項是選修至少兩科應用科學與工藝或選修任何一科技職科。

“人文與文學組別則規定學生可以選修語文、伊斯蘭教育、人文與文學或一科STEM選修科（技職科除外）。”

須報讀3組科目

她指出，教育總監拿督阿敏在其發出的通令中闡明，中四生必須報讀3組科目，即主要（teras）科目、必修（wajib）科目及選修（elektif）科目。

她說，主科分別是馬來文、英文、數學、科學、历史與伊斯蘭教育或道德教育，必修科則是體育與健康教育。

“如果學生選修純科學與高級數學，主科就可以不選科學，而選修純理科與伊斯蘭教育

的學生，則可以豁免科學與伊斯蘭教育的主科選擇。”

她強調，學生只能選科10+2科目的規定目前依然保持不變。

根據教育總監發出的通令，學生最多只能選擇5個綜合選修科，而必修的體育與健康教育只是進行校本評估，沒有考試。

哈比巴說，教育部不鼓勵學生讀到一半轉科或轉換配套，從而追不上學習健康，同時也基於學生的未來深造及職業發展，所以才會有配套安排。

也說，若學校要提供5個課外選修科，必須獲得家長的同意，同時由學校自行負責。

詢及學生是否可以同時選修華文與中國文學或淡米爾文與淡米爾文學時，哈比巴說，學生獲準選修各種學科組合，但一切取決師資和學校設備，而課外學習則胥視學校的責任。