【瓜雪化學廢料爆炸】雪大臣：警方環境局推測 廢料或來自非法煉毒廠

（巴生26日訊）雪州大臣阿米魯丁透露，根據警方和環境局推測，一部分丟棄在瓜雪而欖甘榜丹巴爪哇的化學廢料，經燃燒後所散發出來的溶劑（solvent）異味，有關化學廢料有可能來自非法煉毒廠。

不過，大臣強調，當局目前無法拿出具體證實，只是推斷和懷疑。

阿米魯丁今早在巴生雙溪拉薩與巴當爪哇路口見證一項移交治水防洪與道路提升工程，在記者會上被詢及昨日發生爆炸起火的這起環境公害事件，是否涉及報複或破壞時表示，政府無法確定是否有人故意、或僅是為了省下棄置化學廢料的費用。

“合法丟棄化學廢料需要花錢，或許業者要節省這筆預算；也許有關廢料屬禁止使用（bahan terlarang），所以不能被合法棄置或處理。”

當局接報沒移走廢料

大臣被問及有居民上周曾向當局舉報，空地遭人丟棄258桶化學廢料，但當局只是派員調查和圍起封鎖線，卻沒把廢料移走，導致昨日淩晨發生爆炸燃燒事件；他表示，他剛從海外公幹回來，需要讀取報告才能知道真實情況。

阿米魯丁強調，盡管環境公害事件暫未有進展，但州政府已著手處理和解決，他慶幸沒有污染物質流進河流，造成更嚴重的河水污染事件，將會全力找出罪魁禍首。

他坦言，基於每次發生丟棄廢料的地點都是在偏遠地帶，執法當局總是鞭長莫及，很難鑒定元兇，就算多名州議員曾在州議會提出對環境公害課題的關註，但州政府不可能全面監督所有河流，所以政府需要民眾的及時舉報。

他指出，根據按年對比，雪州今年的污染事件比去年減少，若要完全零污染還需要時間，州政府沒法全面監督，關鍵是傾倒廢料者無法改變不負責任的心態。(TTE)

民眾及時投報制止污染事件

阿米魯丁感到欣慰的是，雪州人民近兩年來對環境公害的醒覺性提高了，有多宗事件是執法當局接獲民眾的及時投報，採取行動制止了污染事件的發生，並逮捕了涉及者。

“例如，在士毛月州議席補選之前，有人試圖把廢料倒入士毛月河內，但被發現及成功阻止。在士毛月、瓜冷和昔江港等地及雪蘭莪河，我們都有接獲公眾投報當地的環境污染，所以能在污染物質進入濾水站時，在抽水站上游就攔下及加以阻隔污染源。”

他透露，已指示負責監督雪州水源的雪州水供管理局（LUAS）作為統籌單位，協調包括雪州水務管理公司（Air Selangor）、州環境局、警方和地方政府等政府機關，如何執行和加強監督機制，確保污染問題不再重演。

他舉例，精明雪蘭莪傳遞單位（SSDU）可借助和運用科技，讓雪州在制止污染這方面朝向精明州。