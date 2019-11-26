搶救百年馬華話劇史料 12月1辦成果匯報會

（吉隆坡26日訊）“搶救百年馬華話劇史料運動”已經在全馬完成戲劇史料的收集工作，心向太陽劇坊將於12月1日舉行匯報會，說明田野調查的成果。

為嚮應馬來西亞華文話劇誕辰100周年，由心向太陽劇坊發起的“搶救百年馬華話劇史料運動”，除了在全馬各地展開，也遠赴鄰國新加坡和泰國，耗時近一年的時間進行戲劇史料的收集工作。

心向太陽劇坊主席沈國明說，一些單位原本承諾協助他們，最終卻不了了之，但慶幸的是，一路上他們獲得許多熱心人士的支持與協助，最終克服萬難、咬緊牙根堅持完成使命換來豐碩的果實。

“文史工作是一條漫長又艱辛的道路，接下來更艱巨的任務，就是梳理文獻、補充缺失的史料，同時編撰《馬來西亞華文話劇历史叢書》。”

“搶救百年馬華話劇史料運動”成果匯報會將於12月1日（星期日）下午3時，在吉隆坡舊巴生路珍苑國際酒店23樓executive lounge舉行；屆時也將舉行“馬來西亞華文話劇誕辰100周年”戲劇國際學術研討會推介禮。

受邀出席當天儀式的嘉賓包括蓮花苑區州議員黎濰裮、隆雪華堂會長拿督翁清玉、心向太陽劇坊顧問丹斯里翁詩傑、華教園丁莫泰熙、馬華作家蘇清強校長、雙溪大年移風劇社前任主席盧佐燊。

任何疑問，可以撥電心向太陽劇坊詢問，電話016-2322693。民眾若有話劇史料提供，如劇本、演出特刊、劇照、剪報等，歡迎郵寄至8, Jalan Mas 2/10,Taman Mas2,Batu 9, Cheras， 43200 Selangor，電郵[email protected]。