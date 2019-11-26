發展雙贏夥伴關係 敦馬期望韓國東盟峰會

（韓國．釜山26日訊）對韓國與東盟於本周舉行的特別峰會，首相敦馬哈迪充滿期望，認為雙方可以進一步發展成雙贏的夥伴關系。

他說，東盟歡迎韓國總統文在寅政府為加強韓國與東盟的戰略關系，而於近兩年半積極推動的新南方政策。

“韓國已取得巨大進步，已是今非昔比，特別是在技術方面。因此，東盟與韓國建立良好的關系很重要，因為我們可以從它的經驗、做事方式，以及韓國的投資中受益。”

出席韓國與東盟特別峰會的馬哈迪在下榻的酒店接受韓國聯合通訊社專訪時說，馬來西亞擁有講英語的人力資源與穩定的政治，是“非常適合與韓國互動”的國家。

“在外交方面，馬來西亞秉持務實主義，我們希望與所有國家保持友好，所以也正在向朝鮮伸出援手，而朝鮮也可以為我們提供一些貿易，我們不喜歡對抗。”

有關朝鮮政府暗殺事件，馬哈迪認為是“令人懷疑的”說法，並指這並未影嚮馬來西亞的安全，因此，現在是時候恢複與朝鮮之間的正常關系。

詢及馬朝恢複正常關系的確切時機時，馬哈迪說：“我們正在與他們會晤與談判。”

至於朝鮮官員欲訪問馬來西亞的計劃，他說，“我們將與他們磋商重新開放大使館的適當時間。”

但他也表明，為確保其他國家的內政問題不會蔓延到馬來西亞，馬來西亞政府將“更加謹慎”。

除了重申支持文在寅的區域和平倡議，馬哈迪也感謝文在寅總統的想法，指後者取得了一些進展。

他認為，國際社會在解除對朝鮮的制裁之前，應該避免要求朝鮮“竭盡所能”。

94歲的馬哈迪於周日抵達釜山這座位於韓國南部的港口城市，訪問了韓國航空宇宙產業公司（KAI），並計劃訪問生產國防用品的現代Rotem。

他透露，馬來西亞正在物色合適的合作夥伴，以提供國防與安全方面所需的武器。

對韓國推動與馬來西亞達成“自由貿易協定”（FTA），他則持謹慎態度，認為“自由貿易協定是好的，但我們必須了解有關國家的弱點與實力，馬來西亞的工業實力仍處於起步階段。”

他以量度高爾夫球手潛在能力的數值“差點”（handicap）作為比喻，指為了與“老虎”伍茲比賽，一名業餘高爾夫球手可能需要調整他的“差點”，即以一個平等的起點開始來進行公平比賽。

有關韓國和日本在历史上的爭端，馬哈迪建議採取前瞻性的努力，即在增長與發展上的貢獻基礎上來解決沖突。

根據行程，馬哈迪將在出席韓國與東盟特別特別峰會後前往首爾，於周四在青瓦台與文在寅進行一對一會談。