球賽國旗14角星變5角星 籃總向全民道歉





（吉隆坡26日訊）針對昨日晚上2019年林文澤杯U15籃球賽開幕禮上，賽場螢幕播映的國旗以5角星取代14角星 事件，警方已傳召主辦方大馬籃總（MABA）總會長了解情況，後者也依據警方的建議到警局投報，而且警方也會進一步調查，以查明動機，是否是蓄意所為。

這項籃球賽的開幕禮是於昨晚8時，在大馬籃總體育館進行，當時屏幕上出現的國旗，只有5個尖角星；國旗左上角為藍底加上黃色的新月及14個尖角的星星，又名“ 聯邦之星”，象徵著馬來西亞13個州屬與聯邦政府聯合、團結一致。

當天晚上10時50分，大馬籃總在臉書官方專頁發帖公開致歉，內容大意指直播團隊不小心播放錯誤的國旗，對於所犯下的錯誤，向大家致上最真誠的歉意。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭指出，市警已針對上述事事件於今天早上8時許，傳召主辦方大馬籃總（MABA）總會長了解情況，對方在接受警方問話時稱是節目代理公司技術人員（IT consultant）負責當天的螢幕播放工作。

查蓄意侮辱破壞安寧

馬茲蘭於今早在士馬勒路警察訓練中心主持吉隆坡警察總部頒發國家英雄勛章儀式後，回應記者提問時說，警方已建議主席就此事到敦李孝式警局投報，警方也會在近期內傳召有關技術人員錄供。

“這名總會長已於早上10時07分，到敦李孝式警局進行投報。”

另外，馬茲蘭透露，由於雪州警方較早接獲投報，因此此案目前由雪州警方負責。

他指出，隨著警方接獲民眾投報，警方已援引刑事法典第504（蓄意侮辱及破壞公共安寧）及1998年通訊及多媒體法令第233條文調查此案。

承包商願承擔責任

大馬籃總會長拿督賴俊瀚週二召開記者會向全國人民道歉，而負責球賽直播的承包商Thewowsale首席執行長張國皓也承擔所有責任。

賴俊瀚透露已於早上前往旺沙瑪珠警局備案，“我們署理秘書沈新興今早去警局備案了，之後會把詳細報告交給青體部。”

據悉，警方將針對林文澤杯籃球賽開幕禮國旗失誤事件展開調查。而外交部長拿督賽夫丁也在推特推文，表示他已指示有關當局調查此事件。

賴俊瀚同時也澄清事件與贊助商西港（Westports）無關，“西港是贊助商，他們名字出現在大屏幕上，但沒有牽涉在內。我希望人民可以理解這次的錯誤，我們不是有意或故意為之，發生這件事我也很遺憾。我強調這並非政治意圖，我們只是一個推動運動發展的總會。”

Thewowsale負責人張國皓則交代了國旗錯誤的情況。“我們是負責本屆賽事的網上直播，開幕儀式前，我的一位同事因為匆忙的情況下尋找大馬國旗動圖，卻沒有再三檢查，導致了錯誤發生。”

“我們並非為這件事找借口，我們還是做錯了，經過這次的教訓，我們確保以後不會再出錯。在這邊向各方包括人民、大馬籃總、贊助商以及賽事的所有球員道歉。”

『5歲小孩都懂大馬國旗』 青體部長不接受解釋

（八打靈再也26日訊）大馬青年及體育部長賽沙迪今午通過官方臉書，譴責大馬籃總昨日在林文澤杯全國15歲及以下籃球賽開幕儀式錯放國旗。他直言“不能接受失誤的解釋”，並提到已經讓體育專員署（PJS）著手調查。

為大馬籃總直播本屆賽事的承包商Thewowsale因在播放國旗時使用了只有5角星國旗，而非原本的14角星國旗，結果很快被外界傳開。賽沙迪今日在個人臉書憤怒地寫道：“我不能接受‘錯誤國旗’的解釋，連5歲小孩子都懂得哪一個才是大馬國旗。”

“我已下令育專員署盡快採取行動調查這件事，如果是外國人放錯大馬國旗，我們也會生氣。更何況現在是本國發生的事情？”

懂多一點——我國國旗1948年誕生

馬來西亞國旗的誕生有著其象徵及意義，身為國民應該對它有所認識及尊敬。

我國國旗誕生於一場在1948年由馬來統治者理事會，在聯邦司法理事會配合下主辦的馬來亞聯合邦旗幟設計賽。柔佛州公共工程局的29歲建築師莫哈末韓扎，在373份作品中脫穎而出。

莫哈末韓扎的原本設計，旗上代表馬來亞半島11個州屬的11條條紋為藍白相間，芒星只有5個角，藍色部份原為紅色。後來經過修改，成為11條紅白條紋，芒星則增至11個角，左上角部份改為藍色。

這旗幟設計在獲得馬來統治者理事會及時任英國國王喬治六世御准后，於1950年5月26日在雪蘭莪蘇丹皇宮庭院首次升起。這旗幟在馬來亞於1957年8月31日宣布獨立時，正式成為馬來亞國旗。

此設計沿用至1963年9月16日，在砂拉越、沙巴、新加坡與馬來亞共組馬來西亞後，旗上芒星尖角及紅白條紋的數量才從11增至14。儘管新加坡在1965年脫離馬來西亞，但國旗設計維持不變。

我國國旗上有14條紅白相間的等寬條紋，紅條紋開始，白條紋墊末，代表13州及聯邦直轄區的平等地位；14角黃色芒星代表13州及聯邦直轄區團結一致；黃色新月則象徵官方宗教為伊斯蘭教。

國旗上有紅、白、藍及黃共4色。紅色象徵勇敢、白色代表純潔、藍色代表團結，黃色則是王室象徵。我國國旗採用紅、白及藍色其實也受英國國旗影響，象徵我國與英國等共和聯邦國家的友好。

我國國旗原本沒專屬名字，直到1997年8月31日，我國第4任首相敦馬哈迪在國家歡慶我國獨立40週年之際，才宣布把國旗命名為輝煌條紋（Jalur Gemilang），強化國民對國旗的榮耀感。