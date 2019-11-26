【籃球賽國旗變5角星】警建議籃總會長投報 查是否蓄意所為

（吉隆坡26日訊）針對昨日晚上2019年林文澤杯U15籃球賽的開幕禮上，賽場螢幕播映的國旗以5角星取代14角星的事件，警方已傳召主辦方大馬籃總（MABA）總會長了解情況，後者也依據警方的建議到警局投報，而且警方也會進一步調查，以查明動機，是否是蓄意所為。

這項籃球賽的開幕禮是於昨晚8時，在大馬籃總體育館進行，當時屏幕上出現的國旗，只有5個尖角星；國旗左上角為藍底加上黃色的新月及14個尖角的星星，又名“ 聯邦之星 ”，象徵著馬來西亞13個州屬與聯邦政府聯合、團結一致。

當天晚上10時50分，大馬籃總在臉書官方專頁發帖公開致歉，內容大意指直播團隊不小心播放錯誤的國旗，對於所犯下的錯誤，向大家致上最真誠的歉意。

近期傳召技術員錄供

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭，市警已針對這起事件於今天早上8時許，傳召主辦方大馬籃總總會長了解情況，對方接受警方問話時稱是節目代理公司技術人員（IT consultant）負責當天的螢幕播放工作。

馬茲蘭於今早在士馬勒路警察訓練中心主持吉隆坡警察總部頒發國家英雄勛章儀式後，回應記者提問時說，警方已建議主席就此事到敦李孝式警局投報，警方也會在近期內傳召技術人員錄供。

“這名總會長已於早上10時07分，到敦李孝式警局投報。”