【楊祖強控性侵】維持地庭審理 12月5日續審





（怡保26日訊）怡保高庭以前首相拿督斯里納吉1MDB案高庭轉高庭審理為案例，認為霹靂州行政議員楊祖強被控性侵案件不及前者復雜，而駁回辯方移至高庭審理的申請！

第三高庭司法專員莫哈末拉茲於今午12時30分，作出上述的宣布，也認為怡保地庭法官有能力審理此案。

換言之，相關案件維持在12月5日在怡保地庭續審。

楊祖強辯護律師團拿督拉澤巴星也向媒體表示，他會和當事人商談，是否針對判決上訴或維持在地庭續審。

霹靂州行政議員楊祖強是於今早9時由保閣亞三區州議員廖泰義駕車準時送到法庭，車內包括楊祖強的太太和文冬區州議員西華蘇巴馬廉，他們抵達時受到支持者打氣；除了霹州議長拿督倪可漢及霹州行政議員陳家興外，其餘行動黨領袖則沒現身。

主控官包括阿茲哈、艾諾瓦達及阿迪娜副檢察司，而楊祖強的辯護律師團則有拿督拉澤巴星、沙林、法漢、添仁乃都及一名助理諾娜妮。曾為辯護律師團成員之一的梁卓經也在場。

上午9時30分，第三高庭司法專員莫哈末拉茲聆聽控辯雙方的陳詞後，宣布需時再度查閱相關文件，而展延至中午12時30分宣判結果。開庭不久，楊祖強也獲准不用站於被告欄內，而坐在被告欄旁的椅子聽審。

庭上，辯護律師團拿督拉澤巴星以刑事程序法典417（1b）及（1e）條文，作為上述申請的理由，包括牽涉法律課題，如證人保護令，以及相關利益及公正的課題，因為被告為一名公眾人物，也是霹州行政議員。

他也指出，或許很敏感，但霹州是由希盟執政，當初是從59個議席當中贏獲29個議席，另有兩名獨立議員支持而取得州政權。被告的結果會對此（霹州政權）造成影響，霹州之前也曾經歷（變天）事故。

另一名辯護律師沙林也補充，此案涵蓋法律的複雜性，需交由高庭審理較為合適。

楊祖強律師團申請移交怡保高庭審訊

此前，楊祖強辯護律師拿督拉澤巴星是於11月13日向媒體表示，由於許多法律問題浮現，因此辯方決定當日在刑事程序法典417條文下向高庭入禀申請書（notis usul），申請將案件移交高庭審理，因此向地庭法官申請展延案件。

辯方在入禀的文件中，提出兩項事項待怡保高庭裁決，包括證人保護令的申請，及針對梁卓經不能成為辯方代表律師提出上訴。

根據控狀，楊祖強被指於今年7月7日晚上8時15分到9時15分期間，在怡保美露拉也鎮住家樓上的房間強姦一名外籍女子，觸犯刑事法典第376（ 1）條文，罪成最高刑罰可被判處監禁20年和鞭笞。