916運回家鄉實兆遠 陳平骨灰已灑紅土坎外海

（怡保26日訊）前馬共總書記陳平親朋好友及同志骨灰處理工作組今天召開新聞發布會公佈，陳平的骨灰於今年9月16日已經從泰國運回家鄉實兆遠，一部分灑在離開紅土坎約3公里之遙的大海，一部份灑在中央主干山脈山腳森林處。

同一天也在怡保謙街舉行了追思會。

該工作組負責人蔡建福說，負責小組追思會後，即前往灑骨灰，運送骨灰的車子途徑陳平實兆遠老家、陳平父母和哥哥嫂嫂的總墳所在的實兆遠華人義山。

他也在新聞發布會上念出陳平的遺願時表示，陳平在2013年9月16日去世，他生前有一個心願，就是踏上可愛祖國的土地，回到故鄉實兆遠去拜祭在那裡的父母。

他說，在《合艾和平協議》簽署後，開始處理回馬登記時，陳平第一個報名回馬，保障回馬同志都能順利地按協議回家，他選擇最後一個回馬。當最後一批同志回馬後，政府當局卻說他錯過了報名回馬的日期。

陳平原名為王文華，17歲參與馬來亞共產黨，24歲受委為馬共總書記，1955年華玲會談破裂後進入森林抗戰，自此銷聲匿跡，在1989年與大馬政府簽訂和平協議時才再次露面。

他生前曾表示“生於斯，死於斯”，想回到大馬終老。他是於2013年9月16日在泰國曼谷一家醫院因癌症病逝，享年89歲，時任內政部長拿督斯里阿末扎希堅決拒絕讓陳平骨灰帶返大馬。