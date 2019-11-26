非法運送到檳港口 英允收回42廢料集裝箱

（吉隆坡25日訊）英國已同意根據《巴塞爾公約》收回去年3月至今年3月，非法運送到檳城港口的42個塑料廢料集裝箱。

政府當局和運輸代理目前正緊密合作，展開遣返的程序。

英國環境機構近日在英國駐馬最高專員署的安排下，就英國非法運輸塑料廢物的新聞報導，對大馬進行了訪問，並與能源、工藝、科學、氣候變化及環境部、環境局、關稅局和相關港務局和各相關機構展開了系列會談。

“會議與塑料廢料貿易有關的監管框架和政策有了更深入的相互了解，並就共享情報、檢查程序、塑料廢料的識別和遣返進行了交流。”

環境部長楊美盈說，英國最高專員署主動與該部緊密合作的舉措受到高度的讚賞，這項合作標誌著人們意識到塑料污染是全球問題，需要各國共同承諾來解決。

“我們希望大馬和英國之間的合作與諒解將為那些把受污染塑料出口到其他發展中國家的國家樹立榜樣。”

英國駐馬最高專員查爾斯海伊說，英國政府和大馬一樣同樣關切塑料廢料問題，遣返42個集裝箱反映了該國對打擊非法塑料廢物貿易的承諾。

“我們期待與大馬就保護環境和應對氣候變化的更廣泛議程進行合作，特別是英國明年成為聯合國第26屆聯合國氣候變化框架公約（COP26）的聯席主席。 ”

環境部和英國最高專員署已經在解決塑料污染問題上開展了許多合作，以提高公眾對一次性塑料危害的認識。

此外，專員署也獻議由來自英國可持續發展慈善機構WRAP Global的專家，協助環境部建立《馬來西亞塑料公約》的倡議。

專員署也會派遣英國專家與環境部合作舉辦研討會，以促進減少塑料使用方面的研究和創新。