登記局2986萬項記錄 2.5%國民地址不完整

（吉隆坡25日訊）國民登記局副總監（行動）賈斯里卡欣透露，該局系統現有的約2986萬筆國民地址記錄中，地址不完整的佔了約2.5%。

他說，所謂的地址不完整，包括民眾填寫甘榜的地址時沒有註明門牌號，而是填寫甘榜的名稱，抑或是所填寫的郵政編號與城市或縣不符合。

他於今日在淨選盟2.0、選舉改革委員會（ERC）及房地部等主辦的“建立馬來西亞獨特的地址註冊系統：朝向現代化的地址註冊系統和管理方向發展”工作坊指出，有人在填寫地址時，喜歡簡寫，如將“Jalan”寫成“Jln”、“Lorong”寫成“Lrg”，不過，這些情況還好，國民登記局還能查出完整的地址。

“可是，有些人只是填寫甘榜名稱，甚至在地址欄目填寫祈禱所後方的屋子。”

此外，賈斯里卡欣說，有些人則填寫地址時錯誤拼寫，如將“air”寫成“ayer”，這導致國民登記局很難查到具體的地點。

“由於目前並沒有一個系統去驗證民眾填寫的地址的正確性，為了改善這方面的問題，國民登記局從今年5月份開始，要求申請更換身分證地址時，必須附上支持文件，如水電費單。”

賈斯里卡欣也說，一般上，兒童在12歲前往申請身份證時，所填寫的都是父母家的地址；然後在18歲前更新身份證時，有人依然使用父母的地址，有人則因離家在外居住而更換地址。

他強調，在現有國家登記局條例，更換居住地90天或以上，就必須更新身份證上的地址，只是目前沒有嚴厲執行這條例。

他也坦言說，目前還是有很多人登記同一個地址的情況，這可能是來自於租房子，即租戶在搬離該居住地後，沒有更新地址，久而久，有關的地址有越來越多人（租戶）登記，而國民登記無法阻止這類情況的出現。

另一方面，選舉改革委員會主席丹斯里阿都拉昔在工作坊致歡迎詞時說，該委員會經常面對選民地址與實際居住地點不一樣的問題，而這也造成了選民冊“乾淨度”的問題。

他說，我國必須要有一個能讓全民接受的選舉制度，國民登記局與選委會之間的連接也就極為重要，因此他促請政府關注這問題。

出席工作坊的包括房地部副總監莫哈末裡萬、淨選盟2.0主席範平東、淨選盟2.0執行董事葉瑞生。