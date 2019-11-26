寬學接教育部通知 教師准證費2元漲至40元

（新山25日訊）6年前一度引起話題的獨中教師准證費調漲20倍課題死灰復燃，寬柔中學董事長童星存揭露，該校近期接獲教育部通知，教師准證費2020年開始將從現時的2令吉上調至40令吉，漲幅離譜。

童星存今日在新山寬中舉辦的教育專業文憑課程開課禮上致辭時，申訴教育部此項決定令人震驚。

針對童星存提出的課題，受邀出席開課禮的董總主席陳大錦較後在新聞發布會上受詢時透露，他甫於昨日（24日）被告知這件事。

陳大錦說，單是新山寬中和古來分校的教師加起來就有500多人，數目顯然相當大，何況柔佛州就有逾千名獨中教師，每人40令吉乘起來是很大的數目。

為此，他說，董總會進一步跟進這項課題，並向副教育部長張念群反映。

童星存早前致詞時提及，教育部目前尚未落實所有教師必須要有教專文憑才能獲得教師證的措施，然而，近期當局也面對了不少問題。

“我們已面對教育部是否認同教師的本科或大學文憑的問題，但這些我們都設法用自己的管道克服，因此，我不排除往後還會延伸類似的課題，即教師需經過訓練才能獲得教師證。”

除了以上提出的問題，他說，教育部將教師繳交的准證費從2令吉提高到40令吉，這個提高付費的動作太離譜，情況有些不尋常。

根據了解，新山寬中的人資部是在剛過去的9月份接獲教育部發出的相關信函，指私立學校的教師准證費從2020年起將從2令吉調整為40令吉，當中，30令吉為准證費，10令吉為手續費。

據悉，擁有教師證的教師，不管是甫申請或更新准證皆一律收費40令吉。

過去，新山寬中校方皆會幫教師繳付2令吉的教師准證費，不過，若費用調漲至40令吉，校方只得讓教師本身負擔這筆費用。

資料顯示，2013年12月，時任董總署理主席鄒壽漢曾針對教育部擬將教師准證費從原有的2令吉調高至40令吉發出反對的聲音，不過，這項調整過後不了了之，但今年教育部卻重新實施有關政策，令接獲通知的獨中皆震驚不已。

教育部證實 私人教育機構教學准證費調漲

教育部證實，從明年開始，私人教育機構的教學准證費用為40令吉。

教育部發文澄清說，自2013年起就宣布所有私立教育機構教師新的准證收費率，但基於當時實施系統的功能限制，因此，根據1957年教師（註冊）條例保留舊的准證費7令吉至今，當中的5令吉為手續費，2令吉為准證費。

“從明年起，根據2013年教育條例（教學准證）的教學准證費，即包含10令吉手續費，30令吉是准證費（Bayaran Fi），而教學准證申請的實施系統商業執照電子支援系統（BLESS）已準備進行運作。”

6年前一度引起話題的獨中教師准證費調漲20倍的課題近日死灰復燃，寬柔中學董事長童星存日前揭露，該校近期接獲教育部通知，教師准證費從2020年開始將從現時的2令吉上調至40令吉，漲幅離譜。