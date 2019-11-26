魏家祥：拉曼校友聯總更代表性 “為何財長獨挑TAA？”

（吉隆坡25日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥反駁行動黨怡保東區國會議員黃家和，指馬華只是想了解在整個拉曼撥款3000萬令吉的風波上，為何財政部長林冠英只選擇拉曼大學學院校友總會（TAA），而不是所有5個校友會包括校友聯合總會。

他週一在國會走廊召開的記者會上說，馬華並沒有不承認拉曼校友總會。

“我不曉得是黃家和本身不懂得看文告，還是造詣太差。”

他說，由頭到尾，馬華沒有說過不承認拉曼校友總會，而是說假如要交給校友會組織監督3000萬令吉的基金，比這個校友總會成立更早，歷史更悠久的校友會還有其他的校友會組織。

他說，若論全國性的代表，拉曼也有一個校友聯總（Federation） ，但財長為何偏偏欽點拉屬於拉曼第五個校友會的拉曼校友總會。

“我們只是要林冠英回答這點，過去的爭議只有拉曼校友總會站出來，這點不難讓人聯想到在去年的509大選之後，拉曼校友總會第一時間就捐獻了10萬令吉給希望基金，這一點不言而諭。”

魏家祥說，他個人只是把問題提出來讓大家去思考。

“拉曼校內有5個校友會組織，拉曼校友總會的年齡只有7歲，還有其他30多近40歲的組織都還有。假如說校友聯合總會的11萬6000名會員，你說真正會員沒有幾個，大多數是屬會，那華總今天也是由10多個屬會織成的，才稱聯合會。”

他強調，他從未對拉曼校友總會作出詆毀性的指責，黃家和無需跳出來捍衛拉曼校友總會。

“如果我們不承認拉曼校友總會，就不會讓他們參與學校的任何活動，反之，他們自己還說校方非常善待他們，都很好的管理，證明我們沒有打壓。若真的存在政治干預，拉曼管理層怎麼會跟拉曼校友總會的關係良好呢？”

“馬華懂得分輕重，最重要是針對事情解決問題，而非製造紛爭。”