張念群：介紹爪夷字單元 家協家長學生同意才教

（吉隆坡25日讯）随著董总表明将发动各校召开董事会，以拒绝在校内推行介绍爪夷文单元，教育部副部长张念群重申，希盟政府和教育部在收集了各方意见和多次进行对话后，通过内阁于今年8月议决，华淡小四年级的马来文课本的3页“介绍爪夷字”趣味单元，只有在家教协会丶家长和学生同意的情况下，才会进行。

她週一發文告說，希盟政府對爪夷書法的教學作出的幾項更改包括：（1）“爪夷書法”的單元簡化為“介紹爪夷字”；（2）將原本六頁的內容刪減至三頁；（3）相關單元不進行評估和考試；（4）華淡小擁有選擇權是否進行介紹爪夷字單元教學，且只有在家教協會丶家長和學生都同意的情況下，才會教導該三頁內容。

她披露，在今年11月初的內閣會議中，考量到有一些華淡小沒有家教協會，尤其在東馬沙巴和砂拉越，內閣已經同意把這些學校的董事部納為決策者之一。

“必須注意的是，自2015年開始，華淡小的五年級馬來文課本就已經開始'爪夷文藝術'單元。教育部更在2016年修訂課綱時，將'爪夷書法'列入四年級馬來文的趣味語文教學。”

“希盟在諮詢各方之後，已經調整政策，大幅修改內容，以介紹為主，即認識國徽丶鈔票和郵票等日常物品出現的爪夷字，不涉及書寫。同時，賦權校方與家長選擇是否教導。”

她補充說，從過去6頁的“爪夷書法”強制教學，到如今只3頁的“介紹爪夷字”活動單元為不讀丶不寫丶不考試丶不強制，並且讓學校擁有選擇權是否進行教導。