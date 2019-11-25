【甲州議會】反對黨以13票對12票 甲推薦上議員不過關

（馬六甲25日訊）馬六甲今日出現執政黨推薦上議員不過關的局面！執政的甲州希盟所推薦的上議員人選，在表決時，因兩名自黨議員臨陣退席，而遭到反對黨以13票對12票，兩票棄權的情況下所挫敗，創下甲州議會有史以來的記錄，令希盟議員都感到嘩然，大失所望。

受到推薦出任上議員的是公正黨州級領袖哈林峇仄（50歲），他畢業於博特拉大學，擁有獸醫大專文憑，今早他也滿懷信心出現在州議會，還接受媒體的預先祝賀和拍照。

公正黨2票棄權下受挫敗

州議會於中午複會時，首席部長阿德里提出動議，依據聯邦憲法，以及甲州議會常規，推薦來自公正黨的哈山峇仄為新任上議員，任期三年。

這項動議獲甲州民主行動黨主席兼州行政議員拿督鄭國球附議，議長拿督威拉奧馬耶化允許4名朝野議員，分別為行動黨魯容州議員楊勝利、州議會反對黨領袖拿督斯里依德利斯哈倫、公正黨吉里望州議員拿督魏世德、巫統林魯州議員拿督蘇萊曼參與辯論。

過後，議長提議由議員以舉手方式，對動議作出表決。

執政黨的15名議員中，行動黨牙力州議員沙米納登因官司在身而向議會請假，兩名公正黨行政議員，即拿督惹蘭尼和拿督林秀淩則雙雙退席，以致執政希盟只剩12張支持票。

反觀清一色巫統議員的反對黨，在前首長依德利斯哈倫帶領下，全面對動議投反對票，最終以一票微差超越執政黨，成功否決有關動議，也導致哈林峇仄的議員美夢幻滅。

眼看時機不容錯失，依德利斯哈倫趁著議長奧瑪耶化沒有當機立斷宣布休會，而趁勢提出臨時動議，向議會推薦巫統甲州聯委會主席拿督斯里莫哈末尤索夫為新任上議員，但遭到議長基於這項臨時動議不在議程內，而拒絕依德利斯哈倫提出。

首長阿德里也表示，今天全部的議程都已討論完畢，議會應該要休會。

不過，依德利斯哈倫堅持本身的舉動符合州議會常規，堅持要議長接受他的做法。此語一出，引發在朝議員反擊，朝野議員一來一往，爭吵不休，連議長也感猶豫不決，下個步驟不知該怎麼做，只好向州法律顧問請示。

州法律顧問拿督莫哈末阿峇查菲援引議會常規，反對黨若要提出臨時動議，得以書面向議長提呈推薦名單，也須附上受推薦人的同意書，並獲得議長的同意。

議長奧瑪耶化隨之宣布，議會必須遵循法律，所以休會，才平息了一場唇槍舌劍之戰。(BPK)

阿德里：沒察覺2公正黨議員退席

馬六甲首席部長阿德里在休會時受詢坦言，他完全沒料到會出現這種局面，也沒察覺到兩名公正黨議員退席的舉動，他將會召見兩名退席的議員了解真相。

甲州公正黨署理主席拿督魏世德則意有所指表示，哈林峇仄做不成上議員，是敗在本黨自己人的手中。

“我會向公正黨主席拿督斯里安華報告整個事件，以便由黨總部採取必要的行動，包括紀律對付行動。”

依德利斯哈倫說，他和其他同僚原本已受到首長阿德里談話所感動，而準備改變主意，轉而支持有關的動議，但是魏世德參與辯論時的談話，卻激怒了我們，決定投反對票。

針對這點，魏世德辯稱，反對黨是存心把問題嫁禍給他，不懷好意。

“就算是過去，反對黨也從未支持過執政黨的動議，他們不是棄權，就是反對。”

他坦誠曾在辯論時，提醒反對黨不要“教鴨子游泳”，意即不需要反對黨教執政希盟該怎麼管理這個州。

林秀淩：動議前已向首長反映 拒評是否受中央指示

在州議會中途離場不支持動議公正黨同僚拿督哈林峇仄擔任上議員的拿督林秀淩行政議員，受到媒體追問離席原因時說，她之前已與甲州首長阿德里反映其考量，並指若首長要求針對今日的舉動解釋，她會向首長交代。

“在今天的動議之前，我們已有向首長交代我們的考量，這項動議今日在州議會提出，我們尊重議會的程序，交由議會去辯論及表決。”

詢及今日離席的決定是否為其個人決定還是中央的指示，林秀淩三緘其口，並一再重申“這是我們的考量”。

詢及離席原因是否為不滿意哈林峇仄被提名為上議員人選，以及是否已預知今日的表決結果，林秀淩依然三緘其口，同樣以“這是我們的考量”作為回應。

至於她是否了解本身與同僚拿督再拉尼行政議員的雙雙離席，對甲首長阿德里及州政府的威望造成影嚮，林秀淩回答說，這次的州議會重點是放在惠民政策及改善州經濟方面。

她說，上星期全體希盟州議員有支持2020年財政預算案，今早也有支持首長提出的成立馬六甲信托儲備基金動議，使這兩項動議成功通過，這已充份表示對首長及希盟的全面支持。

詢及今日的州議會結束後，她與首長，或者首長是否有聯絡，林秀淩表示“我們一直都有聯絡”。

記者問她明日會否出席最後一天的州議會，她表示會出席。

另外，記者嘗試聯絡再拉尼，惟截至截稿時間仍無法聯絡上。