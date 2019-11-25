峇都丁宜巴剎私營化 攤租1600元好貴





（檳城25日訊）檳島市政廳公共衛生及執照常務委員會交替主席王宇航證實，峇都丁宜綜合巴剎管理確實已被私營化。基於小販投訴小販攤格租金太高一事他會帶到會議裡面探討。

他說，他是在日前收到當地小販的正式投訴，如有必要他會要求相關業者作出適當的調整，以免小販的壓力太大。

王宇航稱開會討論

針對社會主義前進陣線指該巴剎租金太高的事項，本報記者今日詢問王宇航時，他表示會開會討論，但目前不想詳談此事。

詢及峇都丁宜綜合巴剎是否是檳島首個私營化的公共巴剎時，他也沒予回復。

在今早，社會主義前進陣線發起人之一的蔡倡蔚與鄭雨週到該巴剎觀察後指出，他們擔心此先例一開，私營化後的巴剎租金會太高，使小販吃不消。

蔡倡蔚說，約15至20名該巴剎小販與巴剎新管理層代表開會，小販被告知每月需繳付約1000令吉的攤格租金。

“檳島市政廳環境衛生及執照組，在本月5日發信通知該巴剎附近的27名街邊小販，與該巴剎新管理層會面。”

他說，丹絨武雅巴剎的蔬菜及魚販每月的攤格租金為75令吉，直落巴巷的則是25令吉，為何峇都丁宜巴剎攤格卻要上1000到1600令吉的租金，而且未還包括水電費。

該陣線另一名發起人鄭雨週說，峇都丁宜新巴剎一旦私營化，他擔心街邊小販在高租金的壓力下自動棄權，使該巴剎的攤格或轉讓他人。

租金不包括水電費

他說，該巴剎是當地人民引頸長盼的基本設施，當初該局指該巴剎一旦建好會優先讓附近的街邊小販遷入營業，但如今巴剎管理被私營化，使小販不知所措。

“我們會致電郵予市長拿督尤端祥，以把當地小販所面對的問題告知。副本也會郵寄給當地的國州議員及檳州首席部長曹觀友，希望可獲得一個回答。”

他不希望該新巴剎成為白象計劃或朋黨的工程。

新巴剎工程拖延

賣菜小販祖力亞（48歲）說，峇都丁宜居民多數會到丹絨武雅巴剎買菜，所以可以預料即使新巴剎開了人潮也不會很多，主要是新巴剎位置較偏遠。

他指出，對方通知說其攤格每月租金為1600令吉，這對他而言是個很大的負擔。

“原本說好去年8月就可遷入該巴剎，工程一再拖延不說，如今還要我們繳付這麼高的月租，叫我們如何是好?”

水果小販彭強發（32歲）說，當他被告知一個月的租金是1000多令吉時，他就不想聽下去了，小販怎麼可能付得起?

他希望租金可以不超過100令吉，他也認為新巴剎的地點並不很理想。