【爪夷書法爭議】董總號召校董開會 向爪夷文說NO

（檳城、新山25日訊）2020新學年還有1個多月就要開課，印有爪夷文字內容的小四馬來文新課本也即將在華小使用。董總主席陳大錦說，該會將於明年1月間所召開會議中發動各校召開董事會會議，拒絕在校內推行介紹爪夷文單元。

他強調，這個口不能缺，鑒於董聯會有很多來自小學的董事會代表，而董事則包括家教成員，董總的共識必須繼續獲得跟進，以作為董總的後盾。

發動拒教爪夷文單元

陳大錦是於今日為寬中教師專業文憑課程主持開幕後，在記者會上重申，該會將趁各縣代表出席會議時發動各校。

他表示，董事會的自主權，是不能放棄及動搖的，因而董總及州董聯會的立場非常堅定，即堅持董事會是一個決策單位。

陳大錦重申，一國不能兩制，教育部既然充許東馬的董事會有權就國民型學校推行介紹爪夷文單元的課題作為決策單位，也應該同樣充許西馬的董事會作為決策單位。

他表示，教育部基於東馬沒有家教協會，而允許董事會作為決策單位，卻不讓西馬的董事會有決策權，是忽略了西馬董事會在發展學校方面，是一個關鍵的組織。

他指出，該會行政部正進行協調，以便在一星期內提供備忘錄給教育部，向教育部表達該會對董事會沒有被列入決策單位的強烈不滿。

檳威華校董事聯合會主席李添霖指出，教育部月前宣布落實爪夷文字內容需先獲得家教協會、家長和學生的同意；但董教總堅持董事部在華小的主權，因此將向教育部提呈備忘錄，要求必須把學校董事部納入推行爪夷文字內容的決策單位。

檳數華小未正式開會議決

光明日報抽樣詢問檳島數所華小的董事部或家教協會成員，即雙溪里蒙光華小學董事長蔡春民、潁川小學副董事長拿督陳來福、韓江小學家教協會主席林躍騰，他們表示該校未針對是否教導或如何教導爪夷書法內容正式開會議決。

崇正學校的家教協會主席曾家麟說，該校家教協會早在數月前，即教育部宣布落實爪夷文字內容交由家教協會決定時，已馬上開會，一致議決該校教課時將“不專注在爪夷文字內容”，並記錄在案。

他說，該校董事部3名代表、校長及副校長都是該校家教協會的當然成員，因此上述決定同時把家長、董事及校方的看法納入考量。

華小及淡小的四年級馬來文課本從明年起加入爪夷文字內容是於今年7月經媒體報導，而引起高度關注及華社強烈反對。教育部8月8日宣布，把此內容列為選項，並授權教師自行選擇以何種方式教導；內閣之後在同月14日議決，把決定權交給家教協會及家長。

3頁內容注明趣味語文

明年開始啟用的四年級馬來文課本中的爪夷文字內容日前曝光。3頁內容分別出現在第三課“謹慎確保安全”、第六課“馬來西亞是幸運之地”和第八課“精明消費”。

學生在第三課“謹慎確保安全”將中，可通過郵票認識“馬來西亞”的爪夷字寫法；第六課“馬來西亞是幸運之地”，則學習國徽上“團結就是力量”的爪夷字；第八課“精明消費”則認識1令吉和5令吉鈔票上的爪夷文字。

這3頁內容都注明是“趣味語文”的學習，頁末“給教師的筆記”裡寫者：“輔助學生認識爪夷字”以及“要求學生展示爪夷字”。

民政續入稟求撤爪夷文 麥嘉強：法庭週四裁決

（吉隆坡25日訊）民政黨總秘書麥嘉強指出，雖然教育部已經陸續將華淡小四年級馬來文課本送到各校，惟民政黨並不會放棄，將會繼續該黨入稟法庭尋求撤銷爪夷文納入課本的案件。

他透露，根據爪夷文入稟法庭案最新進展，法庭將於本周四（11月28日）裁決，是否發出準令讓案件進行司法審核。

他今日發表文告說，自爪夷文事件發展以來，民政黨通過了各種方式向希盟政府反映民眾對這項政策的反對，但政府還是對民意充耳不聞，堅決將爪夷文納入小四課文。

麥嘉強指出，華社不反對讓孩子學習多一種語言，但學習爪夷文書寫的背後意義是令華社反對爪夷文納入馬來文課文的原因。

“教育部如今從小學四年級開始教導爪夷文字，雖說不強制學習及不納入考試，但這個決定未來隨時會改變。教育部未來是否有會讓五及六年級學生以及中學生‘深入認識’爪夷文書寫，都會有這個可能。”

因此他強調，無論案件結果如何，民政黨必定會繼續代表人民發聲，發揮好監督與制衡的作用，不做一個靜靜地政黨。

吉董聯會：拒教爪夷文單元 讓教部知道華社反對

（雙溪大年25日訊）針對董教總要求各校拒絕爪夷文單元納入國文科教學一事，吉州董聯會主席莊俊隆認為如果全國華校董事會一致拒絕爪夷文單元的話，至少可以讓教育部官員知道，華社反對的聲音。

他今日受詢時說，目前各州董聯會已發出強烈反對聲音，但此課題都會有一些變化和不穩定，所以他會靜觀其變。

莊俊隆說，華校董事會從獨立以來一直都是華校的保姆，如果沒有把董事部納入決策單位的話，那對於華校的未來是一個很大的危機。

董事會反應 吉華K校：一致通過拒教導

在吉打州，吉華K校董事會拒絕明年起，在馬來文科目推行介紹爪夷文單元。董事長黃源鐘說，董事會已召開董事會會議上，一致通過拒絕教導爪夷文單元。

他說，該校家教協會也將在近期內開會討論上述事宜，若通過後，該校明年將全校拒絕推行介紹爪夷文單元。

新民小學：視家協家長意願

新民小學董事長陳榮發也說，該校董事會已議決全面拒絕介紹爪夷文單元，不過，校方仍需胥視家協與家長的意願。

他說，目前家協還未開會議決，因此有待家長表決他們的立場。

農村小學：或追隨吉華K校

米都農村小學董事長拿督陳英強說，該校董事會在近期開會討論是否會跟隨吉華K校步伐，拒絕明年起在馬來文科目推行介紹爪夷文單元。“董事會將先向校方了解有關單元內容與過去課程相比後，召開會議討論和表明立場。”

新中學校：影響學國語進度

威北峇東仙托新中學校董事長黃旭寬也說，該校學生國語科成績不甚理想，明年四年級課程若再加入爪夷文學習，恐影響學生國語學習進度。董事家協召開會議商討後，建議將爪夷文例入課外活動學習，以免影嚮學生的國語程度。

檳董聯會：是否拒教 各華小董事部快開會

（大山腳25日訊）檳州董聯會呼吁州內各華小董事部，盡快召開董事會議，商討是否要拒絕在學校教導爪夷文單元，並將開會結果回饋給董聯會，方便該會收集相關資料，再向教育部反映實情。

檳州董聯會主席李添霖指出，董聯會的立場一直都是反對在華小推行爪夷文單元，很多華小董事部也持同樣立場，但是該會必須收集各董事部會議後的正式通知，再上呈給教育部，而非只是口頭上說說而已。

設委會協助董聯會

“雖然我們大致上知道各華小董事部都反對此措施，但必須要有正式的會議通知，有了這些資料，董聯會才能向上面反映華小的立場。”

他今日接受光明日報訪問時透露，董聯會將在檳州5個縣，成立各區的董事會聯絡委員會，目前威南、威北與西南縣的已成立，希望委員會協助董聯會，更快速的收集各董事部的回饋。

該會在本月20日晚召開威北董事會聯絡委員會會議，他說，與會者一致通過反對在華小教爪夷文單元。

他說，目前有出現兩種聲音，一種是反對聲音，另一種則是認為華小國文課只加入一點點的爪夷文，為何還要呱呱吵？

“我們堅持反對的理由，主要是國文是華小最弱的科目，時間上已不允許華小生再多學一種爪夷文，否則將加重學生的壓力。此外，我們也希望教育部能派遣真正主修國文的老師來華小任教，以便可以提升華小的國文水平。”

李添霖強調，董事部在此課題上，必須要有決策權。昨天董總也有召開會議，並堅持華小生不應花時間學爪夷文的立場。

另外，大山腳日新A、B校董事長拿督莊佛和及金星學校董事長拿督馬良生在受詢時，皆表示董事部尚未就是否要拒絕夷爪文一事，開會進行討論。

他們說，必須等待董事部開會，並有所決定後，才對外發表立場。（CSH）