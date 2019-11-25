270桶廢料爆炸 散發異味居民不適













（巴生25日訊）270桶化學廢料被遺棄在瓜雪而攬丹巴爪哇（Kampung tambak jawa）加埔16支路的空置地段，今日淩晨突然發生大爆炸而引發火患，爆炸燃燒後的化學廢料散發出濃重異味，導致當地居民身體出現不適癥狀。

雪州消拯局今日發文告指出，他們是於周一淩晨3時29分接獲投報後，馬上連同加埔消拯局趕往現場滅火，總共派出15名消拯人員到場急救。

文告指，消拯人員抵達現場時發現有270桶化學物被遺棄在一片空地上，而且火勢還不斷地燃燒蔓延，所幸事發地點遠離住宅區，所以沒有造成任何傷亡事故。

居民嘔吐送院

據知，燃燒現場範圍約50乘50平方公尺，加上火勢猛烈，消拯人員一直到淩晨5時58分才將火勢撲滅。

“雖然爆炸現場與當地居民的住宅區有一段距離，不過，我們事後接獲通報，發現一些居民的身體不知為何出現不適，甚至會嘔吐，這些人較後被送往瓜雪醫院治療。”

另一方面，針對這起化學廢料爆炸事件，掌管雪州地方政府、公共交通及新邨發展事務的行政議員黃思漢指出，目前還不知道爆炸起因，當局還在調查中，現場已經被封鎖，為了安全起見，公眾人士避免靠近現場。

環境局上周取樣本化驗 報告未出爐發生爆炸

瓜雪縣議員林燿明向媒體指出，其實這270桶化學廢料上周已被居民發現，瓜雪消拯局及環境局已派出官員抽取廢料樣本進行化驗，結果需等兩周才出爐，豈料今夜淩晨就發生大爆炸。

“我今早一抵達現場，就聞到周圍彌漫著難聞的刺鼻異味，非常不舒服，現場還有州政府、消拯局、環境局和警方等相關單位官員正在展開調查。”

“之前官員檢查時發現一共有258桶的化學廢料，但消拯局的文告卻指有270桶，或許是當時統計時遺漏，也可能是後來又有人將化學廢料桶丟棄。”

他還指這270桶化學廢料並沒有全部爆炸，目前還不知道有多少桶還未引爆，也不清楚爆炸的原因。

林燿明表示，“邨民們表示疑惑，為何這些化學廢料桶會一夜間突然爆炸？居民擔憂爆炸所釋放的氣體會威脅健康？希望有關單位盡快查明，給居民一個解釋與交代。”

雙溪章穀（Sungai Janggut）邨長陳仁和表示，他是在今日淩晨接獲居民的救助電話，表示該住宅區前面的一塊空地發生大爆炸。

“居民告訴我，他們聽到一聲巨嚮，起初還以為是有人打劫或打獵，豈料走出家門，卻發現前面一塊空地已著火，火勢還很猛烈，才驚覺不妙。所幸沒有人在這起爆炸事件遭遇不測。所有人都在等待當局查明爆炸的原因。”