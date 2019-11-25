末沙布：前朝買6戰鬥機未交付 內閣決定是否取消採購

（吉隆坡25日訊）國防部長莫哈末沙布說，前朝政府幾年前以3億令吉採購6架MD 530G輕型戰鬥直升機至今仍未交付事件，他最遲將於今年杪前向內閣提交報告，由內閣決定是繼續採購或取消採購。

他於今日為馬來西亞安全與防衛學院主辦的“捍衛國家海事權：國防衛隊運作的未來？

”大會主持開幕後在記者會上說，國防部已經收到總檢察長和該部政策組就此事提供的意見與建議。

“我們已獲得兩大主要的意見，我將會傳達給內閣，以進行討論，並就繼續採購或取消採購做出決定。”

前朝政府於幾年前耗資3億令吉採購6架MD 530G輕型戰鬥直升機，國防部理應於2017年11月就得到第一架這款直升機，但卻至今一架直昇機也沒有收到，而前朝政府已繳付35%款額即1億1200萬令吉，餘款則在交機時才繳付。

詢及馬來西亞史上第一份《國防白皮書》時 ，莫哈末沙布說，國防部將於12月2日提呈給國會。

“國防部通過多次會議來聽取利益相關者的意見，而且也向已經制定國防白皮書的國家取經，包括紐西蘭、澳洲、日本、德國和汶萊。”

末沙布：會否留任防長由首相定奪

（吉隆坡25日訊）針對首相日前表示內閣即將改組，國家誠信黨主席莫哈末沙布說，他會否留任國防部交由首相決定，因這是首相的權力。

末沙布也是國防部長；他於今日為馬來西亞安全與防衛學院主的“是捍衛海事權：國防衛隊運作的未來？”大會主持開幕後，針對社交媒體瘋傳的一份名單顯示國防部長和農業及農基工業部長將出現調動的問題，如此回應。

“改組內閣與否是首相的權力，我交由首相決定，包括內閣成員的職權。”

坐在莫哈末沙布旁邊的國防部副部長劉鎮東表示，有關重組內閣的陣容出現不同版本，但有很多版本是假的，總之就交給首相做定奪。