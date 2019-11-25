梁捷順：指希盟沒承諾關萊納 企業部長打臉火箭議員

（吉隆坡25日訊）馬華宣傳局副主任拿督梁捷順認為，企業發展部長禮端尤索夫聲稱希盟競選宣言並沒承諾要關閉萊納稀土廠，證明希盟政府根本沒有意願關閉萊納，也重重打臉文冬國會議員黃德和行動黨各議員，一路都是在演戲和欺騙。

他說，禮端昨日希盟在全國大選提出的競選宣言並未提及要關閉萊納，並要求希盟的盟友，不要再挑起有關課題，說明行動黨各議員在選前欺騙人民、選後則在演戲，以隱瞞希盟欺騙選民、無能和沒有誠信的事實。

他於今日發文告指出，從行動黨一再承諾希盟執政後將關閉萊納，以及黃德揚言要親手燒掉萊納，到希盟執政後，不但無法兌現，反而讓稀土工業“發揚光大” ，廢料還永久留在國內。如今希盟還建議進一步擴大到撥款千萬以探勘霹州稀土工業。

“讓人感到震驚的是，地質礦物局目前還展開地質偵察，一旦偵察完畢，政府可提供額外3000萬令吉的撥款讓該局在國內其他州屬展開相同的偵察研究。該局認為馬來西亞不應該出口原料，而是生產高附加價值的產品，才能帶動國家經濟成長，並認為稀土在未來的需求量龐大。

“這意味著，對行動黨來說，從當初稀土有毒，如今卻突然被‘漂白’成無毒礦物。”

梁捷順表示，行動黨當初為了贏取選票，一再誇下海口，什麼都敢承諾，在獲得人民信任和委托後，卻推卸責任和發揮演技，到頭來人民投的是欺騙人民的政府，說明行動黨不止完全沒有信用，也一直在演戲來欺騙人民，已經沒有道德價值可言。

他促請行動黨不要再演下去，即使無法兌現承諾，也應該承認錯誤，向人民道歉和引咎辭職，以對自己的無能、無權和欺騙行為負責。