【 爪夷文書法爭議】要求董事部納入決策單位 董教總下周呈備忘錄

（加影24日訊）董總主席陳大錦聲明，董教總堅持董事部主權，因此將於下周向教育部提呈備忘錄，要求必須把學校董事部納入推行介紹爪夷字單元的決策單位。

他強調，董教總與華團對學校董事會沒有被列入為決策單位表示強烈不滿。

“董教總聯系會議對爪夷文字事件發展至今表達極度關註，我們認為華小董事會的地位未受到尊重，我們對董事會未列入為決策單位，表示強烈的不滿。”

他於今日出席“董總與教總擴大聯系會議”及“董教總與華團聯席會議”後召開的記者會上說，董教總促請各州董聯會要求各校召開董事會會議，拒絕推行介紹爪夷字單元。

“這個就是我們今天的聯席會議（達到的共識），堅持董事會的立場，我們不能動搖，要堅持我們的自主權，（要求被納入為）決策單位。”

與教部接洽超過5次

陳大錦指出，董教總及華團已針對爪夷文課題與教育部接洽超過5次，但教育部都避重就輕。

他說，董教總的立場很鮮明，學校董事部與學校發展息息相關，因此必須尊重董事會主權，將其納入爪夷文教學的決策單位。

另外，獨立大學有限公司總務蔡慶文表示，教育部雖然至今還未把學校董事部納入爪夷文教學的決策單位，但董教總促請各州董聯會要求各校召開董事會會議，以拒絕推行介紹爪夷文字單元是有效的，因為家長也是董事部的成員之一。

“各校董事部召開的會議，其實是有效地拒絕這個決定，因為董事部的其中一個單位就是家長，家長也在（決策單位）里面，所以這個決定是有效的，這個拒絕是有效的，我們希望教育部重視。”

根據教育部10月16日在官網公布的最新修訂“課程及評價標準文件”（DSKP），明確闡明落實有關爪夷文字單元必須獲得家教協會、家長和學生的同意。

這份文件也明文規定，爪夷文字單元屬於趣味語文，不會納入評估。

教育部副部長張念群於10月在“2019年雪隆華教領袖訓練營—與教育部副部長張念群對話交流會”上，向與會者展示3頁爪夷文字單元的初稿內容，包括日常生活中看到與接觸到的100及50令吉鈔票、“馬來西亞”的爪夷文寫法，以及馬來西亞國徽上的爪夷文“團結就是力量”（Bersekutu Bertambah Mutu）。

若教部拒列決策單位 王超群：再開會探討

教總主席拿督王超群說，倘若教育部堅持不把學校董事部納入為推行介紹爪夷字單元的決策單位之一，他們將會再開會作進一步探討。

他說，他們會先向教育部提呈備忘錄部，要求他們必須把董事部納入推行介紹爪夷字單元的決策單位；至於後續會怎樣演變，他們會再進一步開會和探討。

“董教總於今天召開的聯席會議，以及隨後跟華團開會後議決出的三大共識，已經很清楚表達我們的立場，那就是拒絕在國民型學校推行介紹爪夷字單元。”

“尤其是第三點（促請各州董聯會要求各校召開董事會會議，拒絕推行介紹爪夷字單元），因為這麼久了，教育部都沒有把董事部納入決策單位，所以才有第三點。”

王超群說，華小董事部一路以來都非常關註整個學校的發展，尤其是在政策上，從過去的3M、華小的高職等等，都有一定的主權和看法，所以將會向政府提呈備忘錄，希望董事部會盡快被教育部納入決策單位。

他說，學校明年1月就開學，時間已經不多，他相信整個華團和華社都非常關註這個課題，所以董教總與各華團的會議就是要做出這個決定。

出席會議的包括董總署理主席陳友信和董總副主席盧成良、華總副總秘書楊有為、校友聯總署理會長葉全發、林連玉基金副主席姚麗芳、華理會副主席彭德生。