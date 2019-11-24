中風休養一段時間 安努亞副部長職不變

（淡馬魯24日訊）誠信黨主席莫哈末沙布披露，公共工程部副部長兼淡馬魯區國會議員拿督安努亞目前健康不佳，醫生勸告讓他休養一段時間，而其職位仍會維持至來屆大選，希望他趕快康複並回到工作崗位。

拿督安努亞早前傳出因為腦溢血中風入院治療，經過治療後病情穩定，且能與所有人溝通，其主治醫生證實不需要進行任何手術，目前已開始物理治療。

沙布今日在出席在淡馬魯舉行的彭亨州誠信黨代表大會，較後在記者會上受詢及安努亞的健康狀況時，發表談話。

他說，安努亞經醫生的勸告需要休息，他的工作之後將由其工作團隊和服務中心延續和進行，該黨領導層和基層也會給予協助。

“安努亞目前仍是副部長，其國會議員的職位也沒有改變，直到下屆大選。當然，我們祝福他早日康複，希望他痊愈後能夠回到工作崗位。”

他指出，不管是同盟或反對黨，如果領袖因年老患病或有什麼疾病，我們都一樣給予祝福，如果他們生病了，不能操弄他們生病的課題，即使來自不同政黨，我們也祝願對方早日康複。

誠信黨副秘書阿邦阿末哥迪日前發表文告，反駁網上流傳指安努亞中風後出現嚴重失憶現象而失去領導力，甚至建議安努亞辭職、盡快舉行補選。阿邦阿末哥迪希望民眾能為他禱告，祝福他早日康複。