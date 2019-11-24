邀旺姐開幕公青團大會 阿克瑪：會議討論決定

（八打靈再也24日訊）人民公正黨青年團團長阿克瑪宣布，公青團堅持邀請副首相兼公正黨顧問理事會主席拿督斯里旺阿茲莎，為12月6日在馬六甲舉行的公青團代表大會主持開幕。

他今日在黨總部主持公青團執委會議後召開記者會說，邀請旺阿茲莎為大會主持開幕是早前經過會議討論後定下，這個決定維持不變。

他說，公青團代表大會將於12月6日（星期五）上午8時，在馬六甲國際貿易中心（MITC）舉行，並預料於下午2時15分閉幕。

早前堅決要依據傳統，邀請公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏為公青團大會開幕的公青團署理團長希爾曼，沒有出席今日的執委會議。

阿克瑪說，公青團代表大會的舉行是為了討論有關青年的課題，應該將關注點放在青年課題上，而不是開幕人是誰。

他不諱言，或許會有一些不好的傳言，將青年的想法帶到大會的平台上是公青團的主要責任。

“公青團將在年度大會上討論有關工作機會、國家高等教育基金等課題。”

他說，黨員都有責任將其他的青年的想法帶進大會討論，而不是以任何試圖阻撓或扭曲公青團代表大會為主要目的。

非首次邀署理主席以外人士

阿克瑪表示，公青團不是第一次邀請除署理主席以外的人來開幕，所以不涉及傳統問題。

“雖然這次情況看起來不同，但這並非首次發生公青團及婦女組的代表大會開幕人，不受限於任何職位的情況。”

針對希爾曼曾聲稱，要求公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏主持開幕得到196個公青區團中的132個團長支持，阿克瑪說，這並非關於他、希爾曼或任何人的事，而是關於黨的事情。

他說，根據官方數據，公青團在全國只有180個區團，當中曾出席常年大會的區團有155個區團。因此，他們預料將有1088名代表出席今年主題為“烈火莫熄二十年，填補人民的勝利”的公青團代表大會。出席者包括公青團副團長賽巴里和迪班。