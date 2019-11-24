【森州巫統大會】扎希吁人民耐心等候 很快又改朝換代

（芙蓉24日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希指出，他們收到很多人民的意見回饋，稱對希盟執政感到不耐煩，給予18個月時間已經足夠，希望盡快換回國陣執政。他呼籲人民耐心等候，相信很快就能再度看到改朝換代。“這是來自全國各地的民聲，據我所知，森州子民也對希盟極度厭倦和失望，希望巫伊結盟後，國陣能在來屆大選贏得政權，大家紛紛表示開始想念國陣政府了。”

他分享，在丹絨比艾國席補選中，雖然巫統基層和馬來社會皆希望由巫統上陣，但國陣秉持“全民共識”（Muafakat Nasional）理念，公平對待各成員黨，因此最終由馬華上陣，更以1萬5086張多數票狂勝。

“坦白說，沒人想過會贏這麼多，甚至很多人沒有信心會勝出。無論如何，我們勝利後也不能驕傲，政治道路有很多選項，我們選擇走上高速公路（highway），當然路上也要注意安全。”

他是於今早在2019年森州巫統代表大會上致開幕詞時，這麼指出。

同時，對於巫統署理主席兼森州主席拿督斯里莫哈末哈山的能力，阿末扎希給予高度肯定。他說，對方在擔任代主席時，以補選三連勝的成績證明了一切。

“眾所周知，補選的勝利得來不易，但我認為，更難的是保持堅定的毅力和意志力，所幸國陣盟黨並沒有退縮，大家攜手應戰，換來令人鼓舞的成果。”

今早出席的嘉賓有巫統副主席拿督斯里依斯邁沙比利、宣傳主任拿督三蘇安努亞、婦女組主席拿督諾萊妮、巫青團長拿督阿斯拉夫、最高理事會成員拿督加拉魯丁、籌委會主席拿督伊斯邁拉欣、森馬華主席蕭開文、秘書許金水、森國大黨前主席拿督瑪尼甘、森伊黨主席拉菲益等。