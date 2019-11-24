【2019年改革者大會】希盟重申 下任首相確定安華

（沙亞南24日訊）公正黨主席拿督斯里安華籲請其支持者保持耐心，因為他選擇以“和平方式”進行首相職權的交接，他無意催促首相敦馬哈迪交棒給他。

他指出，有兩三個人正試圖破壞協議，以骯髒的手段阻止他接任為下一個首相，但這些人不會得逞的，而且這只是少數，他並不在意。

選擇“和平方式”交接

安華也是波德申國會議員，他於今日在“2019年改革者大會”上致詞時說，這些人的詭計已經暴露，他們在玩弄“後門”政治。

他有信心將在人民的支持下，在和平的過程中接捧。他說，人民必須給予首相敦馬哈迪和希盟政府空間以治理及恢複經濟。

“這將使敦馬哈迪更容易履行職責，也將使我在接任時一切順利，不會有問題和更容易展開工作，這是我的立場，我請求你保持耐心。”

根據希盟領導人達成的“協議”，馬哈迪會在至今仍未指定的日期將首相位移交給安華。“有人試圖破壞這協議，黨內確實有人發出雜音，但我認為他們只是少數，約90％仍然支持我們，另外的10％應該服從多數，他們只是通過媒體進行幹擾，並不會影響我們的工作。”他說，希盟主席理事會已重申了首相職權移交的立場，即馬哈迪出任第7任首相，而安華則是第8任首相，而移交職權的日期則由希盟主席理事會來拍板定案。

不點名諷阿茲敏忘本

公正黨主席拿督斯里安華今日以不點名的方式，諷刺該黨署理主席拿督斯里阿茲敏等黨領袖忘記“烈火莫熄”鬥爭的根本。

鬥爭不為滿足部長利益

他說，不只是其他政黨忘了“烈火莫熄”，該黨也有領袖已經忘了“烈火莫熄”（改革）作為該黨的鬥爭核心，甚至與政敵進行談判。

他說，這些領袖被委任為部長後就脫離了現實忘記了真正的鬥爭，他們不敢見改革者，但是卻與政敵見面。

根據報道，22名巫統的國會議員受邀到阿茲敏位於布城的官邸，包括巫統前副主席拿督斯里希山慕丁之後，阿茲敏事後聲稱會晤是為了商討政府的政策和計劃； 當日出席者也包括公正黨副主席祖萊達和敦拉薩鎮國會議員卡馬魯丁。

安華也是波德申國會議員，他於今日在“2019年改革者大會”上致詞時說，有關領袖忘了（烈火莫熄）鬥爭不是為滿足了一兩個人，或部長的利益或部長職位。

他強調，該黨的鬥爭無關“誰支持我就能得到工程”、“不支持我就得不到工程”，而這是巫統舊有的陋習，是需要糾正過來的。

他說，有些部長也答應以工程合約回報其支持者，而這是濫權的一種。

“這工程，那工程，這是什麼一個黨啊？黨的工程嗎？”

他說，這些領袖不只會見黨內的同僚，甚至與政敵談判。”這時，台下有人高喊阿茲敏”的名字。

他說，他早前與首相敦馬哈迪會晤時提出了這個課題，並認為有必要遏止和糾正這種風氣。

安華：黨員忠於首相 沒聽過“後門政府”獻議

人民公正黨主席拿督斯里安華說，伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺聲稱接獲組織“後門政府”的獻議，但他卻不曾聽聞此事。

他今日出席“2019年改革者大會”後，詢及哈迪阿旺於昨天指有人向伊斯蘭黨提出成立後門政府的言論時說，昨天召開的希盟主席理會會議有商討此事，但他沒有聽聞哈迪阿旺有接受獻議。

他表示，他們通過希盟忠於首相敦馬哈迪和相關人士，所以不會理會其他舉動。

詢及馬哈迪在希盟主席理事會上給予公正黨的建議時，安華說，馬哈迪建議公正黨推行與民活動、下場服務及避免舞弊與自傲。

受到追問會否在內閣重組而先進入內閣時，安華答說，他並無意先進入內閣，“我將等待接任成為第八任首相。”

由安華的忠實支持者“烈火莫熄元老”組織（Otai Reformis）主辦的“2019年改革者大會”，將討論多項改革議程，包括呼籲讓安華出任第八任首相等。因此，有支持者在舉行大會的沙亞南會展中心，拉開“我們要拿督斯里安華盡快成為第八任首相”的布條。

約1000名支持者在安華與夫人，也是副首相的拿督斯里旺阿茲莎的陪同下抵達會場時，給予熱烈歡迎，“烈火莫熄”的口號此起彼落。

旺阿茲莎在會上播放回顧“烈火莫熄”運動走過21年的日子的短片時，一度因感觸而低頭輕輕的拭淚。

在大會主席占韓沙發表開幕詞後，安華忠實支持者“烈火莫熄元老”組織主席依德利斯阿末、國家誠信黨的代表沙阿里宋吉、民主行動黨雙溪比力區州議員劉天球、公正黨青年團團長兼新山區國會議員阿克瑪和關丹區國會議員傅芝雅等，輪流上台演講。

“烈火莫熄元老”組織是安華於1998年被時任首相敦馬哈迪革除副首相職後成立。這個組織早前已經在網上發布“第八任首相安華”（Anwar PM8）的活動海報，即也是公正黨在去年全國大選中所展示的海報。

“烈火莫熄元老”組織近期不斷要求馬哈迪宣布移交職權給安華的日期，並公開促請公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏辭職。

劉天球：火箭挺安華任相

行動黨中委兼雪蘭莪州雙溪比力區州議員劉天球說，行動黨支持安華接任成為第八任首相。

“我為何會知道？那是因為我還在行動黨內。”

他在“2019年改革者大會”上，針對攻擊行動黨的聲音大部分來自該黨沒有任何席位東海岸回應說，他相信民眾不會輕信有關攻擊。

他表示，行動黨擁有42名國會議員，而政治對手是試圖通過攻擊，以摧毀該黨士氣。