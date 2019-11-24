公積金又派1萬利息？ 回鍋假新聞別相信

（關丹24日訊）去年8月網上流傳的“公積金局將派發1萬令吉利息給會員的消息”經證實為網絡釣魚詐騙（Phishing Scam）之後，相隔一年多又卷土重來。

近來在WhatAspp平台上不斷有人轉發一則“凡1990年至2019年期間工作者，將獲公積金派發1萬令吉”信息，實際上，這只是回鍋假新聞，民眾受促切勿相信。

相關新聞去年11月獲證實假消息，當時的內容是指公積金局將派發1萬令吉的利息給“1990至2018年工作的會員”，消息在網上傳出後被網民瘋傳。

假冒公積金局的“釣魚網站”將這則舊謠言竄改年份後重新發布，企圖讓民眾上釣。民眾若點擊鏈接，並在選項上點選“提取1萬令吉”及回答個人資料之後，就會被套取個人資料。

公積金局於今年9月期間也已經通過一則通告澄清，提醒會員及民眾慎防相關假公積金網站，避免將資料傳輸予未經驗證的第三方。

僱員公積金促人民從官方網站：www.kwsp.gov.my 獲得正確消息。任何疑問可撥打熱線：03-8922 6000或電郵 http://enquiry.kwsp.gov.my。 (LSL)

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圖說

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2018年在網上盛傳的“公積金局將派發10000令吉利息”的連鎖信今年再回鍋重炒。

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公積金局已發文澄清沒有派發1萬令吉利息，促會員民眾慎防假網站。