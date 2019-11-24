倪可敏：別爽爽Check in Check out 火箭不是酒店

（怡保24日訊）行動黨霹靂州主席倪可敏強調，黨的紀律很重要，更何況行動黨是執政黨，國有國法、家有家規，行動黨不是“酒店”，不是今天喜歡就“check in ”，明天就“check out”，沒有這回事。

他今天在霹靂州行動黨第二十屆常年代表大會上致詞時表示，行動黨同志絕對要牢牢記得，黨有是紀律的政黨，不能讓你胡作非為、為所欲為，他溫馨提醒大家，若故意公開羞辱黨，當紀律委員會對你採取行動時，自己只有自求多福。

“每個黨員都必須記得，沒有黨，我們是誰？沒有黨，哪裡會有政府？所有從部長到村長，每名黨員都必須遵從黨的指示，每個職位都是黨提名的，誰不遵守黨的指示，就沒有資格出任任何職位。”

他強調，行動黨不會對忘恩負義的人妥協，這不是黨的文化，行動黨是乾淨、有紀律和原則的黨，不要以違反黨的紀律來侮辱黨，要對自己的行動負全責。

早前涉及性侵女傭案的霹靂州行政議員兼霹靂州行動黨財政楊祖強，日前表示全力支持倪可敏的領導；另兩名原本因為反對倪可敏而辭去霹靂州州委職位的雙溪古月區州議員兼霹靂州行動黨副財政梁卓經和保閣亞三區州議員兼霹靂州行動黨副組織秘書廖泰義，也在昨日宣布決定重返州委會，不過卻被州委會“打臉”，指這只是他們單方面宣布。

楊祖強、梁卓經、廖泰義，支持楊祖強的霹靂州行動黨副組織秘書兼文冬區州議員細化，以及出任楊祖強辯護律師的霹靂州行動黨州委添仁奈都和倪福齊，都沒有出席今天的代表大會。其他則全員出席。