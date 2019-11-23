笫56届金马奖 杨雁雁凴热带雨封后





光明日报

（台北23日讯）第56届金马奖最佳女主角出炉，大马演员杨雁雁凭《热带雨》脱颖而出，夺得影后殊荣。杨雁雁一上台就对台下的欢呼声献上飞吻，她感谢导演的支持，“跟你一起去冒险很痛苦，但我想我还敢跟你一起去冒险。”但她说著说著不禁哽咽，“谢谢工作人员创造了热带雨的世界，让我进入女主角的黑暗与光明，热带雨里的每滴雨和每滴汗都是你们做出来的。”【第56届金马奖】得奖名单最佳男主角：陈以文《阳光普照》最佳女主角：杨雁雁《热带雨》最佳导演：钟孟宏《阳光普照》最佳纪录片：蔡明亮《你的脸》最佳新导演：徐汉强《返校》最佳剪辑：赖秀雄《阳光普照》最佳动作设计：洪昰颢《狂徒》最佳女配角：张诗盈《我的灵魂是爱做的》最佳男配角：刘冠廷《阳光普照》最佳新演员：范少勋《下半场》最佳原著剧本：杨修华《幻土》最佳改编剧本：徐汉强、傅凯羚、简士耕《返校》最佳摄影：陈克勤、陈志轩《狂徒》最佳视觉效果：再现影像制作有限公司、郭宪聪《返校》最佳动画长片：从缺最佳剧情短片：朱凯濙《红枣薏米花生》最佳动画短片：王登钰《金鱼》最佳摄影：陈克勤、陈志轩《狂徒》最佳视觉效果：再现影像制作有限公司、郭宪聪《返校》最佳新演员：范少勋《下半场》最佳音效：周震、李丹枫、严唯甄《灼人秘密》最佳造型设计：妮基古利（Nikki Gooley）、周丽明、蔡佩玲、妮娜爱德华斯（Nina Edwards）《夕雾花园》最佳美术设计：王誌成《返校》最佳原创电影歌曲：《光明之日》/《返校》（词：雷光夏；曲：卢律铭、雷光夏；唱：雷光夏）最佳原创电影音乐：张伟勇《幻土》