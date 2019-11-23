未決定招安華入閣 敦馬：一切都有可能

（布城23日訊）首相敦馬哈迪指出，當內閣改組時，任何事情都可能發生，包括公正黨主席拿督斯里安華是否入閣。不過，目前他還沒有作出任何決定。

他今日主持希盟最高理事會會議後，在記者會上針對內閣一旦改組是否會招攬安華入閣時，這麼回應。

安華在一旁補充，他並沒有要求入閣。

提到會議上希盟各黨領袖的反應，首相表示，他們並沒反對內閣的改組：“他們並沒有要求敦說，請不要改組。”

安華也打插說：“他並沒對此提呈要求。”引起一陣哄堂。

詢及內閣改組的最主要考量，馬哈迪指出，政府將找出人民到底有什麼地方不滿，如果人民認為出內閣需要改組，他會慎重考慮。

“有些人支持政府，有些人投反對票，講話比較大聲、敢講話的都屬於反對，這些不滿的人講的話都比較多一些。而支持政府的，都不太敢講，因此，政府都需要進行評估，看一看哪一方是需要政府遵循的。”

馬哈迪表示，日前他覲見國家元首時，反映了政府目前面對的問題與挑戰。

他說，落實任何計劃時，政府無法絕對獨立去做想做的事，還需要尊重人民的意見，包括顧及人民的情緒。

“我們是由5個政黨組成的政府，要改組也並不容易。”

敗選給希盟警告

馬哈迪表示，希盟意識到此次丹絨比艾補選慘敗，是一種警告，顯示了人民有諸多不滿，尤其不滿生活成本。

他說，當中也有對希盟的指控，包括馬來人認為希盟被行動黨操控，華人卻認為行動黨是馬哈迪傀儡的說法。

“我們知道兩方面（華人和馬來人）對希盟政府的不滿，但我們不能滿足每個人。不過，我們也已經聆聽選舉後的剖析，並聽取勸告，至於是什麼勸誡，我相信大家都知道自己的失誤和必須糾正的地方。”

他說，希盟政府非常清晰地去討論各自的問題，並建議各項解決的方案，這些都已在會議上討論。

他否認希盟領袖出現分裂，並坦言“分裂”可能是出現在普通黨員之間。

“可能他們並不了解事實的真相，所以他們會批評。我們不會阻止他們發言，我們會向他們匯報，促請他們在各自黨內或希盟主席理事會上表達出來。我們不希望事情會在外繼續發酵，讓他人以我們意見不一致，形成一種黨內對立的情況。”