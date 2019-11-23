楊巧雙：助低收入家庭 研究循環使用兒童椅

（怡保23日訊）婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙披露，該部尚在考慮如何推行循環使用兒童汽車座椅計劃，以協助低收入家庭。

交通部宣布從明年起，強制規定孩童乘車時須坐在兒童汽車座椅，不過該部有給民眾6個月寬限期。

楊巧雙今日在怡保蘇丹後拜潤醫院的國家福利基金會愛心宿舍主持開幕儀式時提及，對於那些子女眾多且收入不高者，希望他們要以子女的安全為重；政府落實孩童乘車時須坐在兒童汽車座椅政策，不是要為難家長，而是要保障兒童的安全。

“很多人都有買兒童汽車座椅，當子女長大後，這些座椅就閑擱在家里，因此我們在看如何讓這些座椅獲得循環使用。”

促銷售商獻力

她也通過媒體，向兒童汽車座制造商和銷售商喊話，希望他們也能在這方面獻力。

此外，她認為，愛心宿舍服務有必要繼續下去，以方便低收入群體一旦家人需要去離家很遠的州級醫院留醫治療期間，他們可以免費住在愛心宿舍，就近照顧病人及給病人精神上的支持。

她指出，目前國家福利基金會已在全國11家醫院設有愛心宿舍，提供608個牀位，從2016年迄今，已造福了7萬943人次。

詢及有否打算擴建愛心宿舍時，她坦言，這胥視有沒有資金，以及醫院是否已有相關單位，而愛心宿舍往往是設在历史較久的醫院。

她呼籲有意做慈善公益者尤其是企業，支持國家福利基金會。

出席的嘉賓包括國家福利基金會首席執行員拿汀巴杜卡仄阿斯瑪、霹靂州行政議員黃渼沄、霹靂衛生局局長陳麗敏及行動黨甲巴央區州議員許崇信等。

仄阿斯瑪則說，基金會未來將在沙巴山打根、新山、馬六甲等醫院設愛心宿舍。

怡保蘇丹後拜潤醫院的國家福利基金會愛心宿舍是以護士宿舍改造而成，有19間單人或家庭式房間。