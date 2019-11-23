青年網賭欠鉅債 父母賣產業還阿窿

（居鑾23日訊）一名30歲華裔青年因一時之貪，以為網路賭博能賺大錢，結果欠下龐大債務連累家人，甚至迫使父母為他變賣產業還債。

來自居鑾的張氏今早在馬華居鑾區投訴局主任黃玉英陪同下召開記者會，述說本身沉淪賭海的經過。

他指出，當他在新山從事銷售行業時結識一群朋友，這群朋友聲稱網路賭博能賺大錢，教唆他加入，結果他在參與網路賭博後無法自拔，更欠下大耳窿債主多達30多萬令吉債務。

他表示，自己曾一度因無法面對這樣的情況而躲起來，但因擔憂禍及家人，經過深思熟慮之後，選擇面對賭債，父母也因為了他而變賣房屋及向友人借錢，目前已償還約20萬令吉的賭債。

他指出，自己欠下多組利滾利的大耳窿債務，希望對方可以考慮到他無力償還以及暫時待業的情況，願意出面協商確切的還款數目，而不是繳交現今的龐大金額。

張父指出，目前和妻子沒有工作，兒子也在待業，無法想像未來的日子如何。他希望兒子能爭氣點，勇敢面對自己過失，解決債務，讓家人的生活恢複平靜。

馬華居鑾區投訴局主任黃玉英披露，她目前接獲5宗因網絡賭博欠下巨額債務的個案，其中包括年僅15歲和16歲的少年。

她表示，隨著科技和互聯網發達，一些學生抵擋不了誘惑，為了賺取快錢，易被朋友誘導加入網絡賭博，陷入賭海。

黃玉英也就此事提醒家長們，需時刻留意青春期的孩子所接觸的手機游戲，因科技時代的網絡便利，令他們隨時可以到訪任何網絡賭博網站下註，不設防就會上癮而欠下債務。