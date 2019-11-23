阿茲莎：關注特殊人士福利 560社區中心安排2765職員

（怡保23日訊）副首相兼婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里旺阿茲莎指出，政府一直都很關註特殊人士的福利，在全國560個社區康複中心（PDK）安排了2765名職員，並已為1萬9997名特殊人士提供服務。

其中，霹靂州方面有126名職員在41個社區康複中心，為1096名特殊人士提供協助；此外，政府也成立了自力更生培訓中心（ILC），協助特殊人士自立和有能力在沒有或最低程度的他人幫忙下進行日常活動。

旺阿茲莎原應出席今日在美露拉也邁汀霸市舉行的霹靂州“與民親近活動”，不過她不克出席，講稿由婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙代讀。

她表示，今年聯邦政府共撥出14億9000萬令吉的福利局援助金（bantuan

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JKM），其中霹靂州獲得8920萬令吉，受惠者有3萬9629人；另外福利局也準備了2200萬令吉，為福利志願組織提供援助金，250萬令吉已經分配給霹靂州內30個組織，讓1299人受惠。

她也表示，由國家人口及家庭發展局（LPPKN）執行的的家庭和社區賦權計劃（FACE）將在2020年之時於14州的46個社區進行，霹靂州獲選的社區是甘榜美冷、丹絨馬林和拉律甘榜達瑪。

“政府今年為LPPKN的免費乳房X光造影掃描撥出1000萬令吉，截至10月31日，4萬4031人善用了此撥款，霹靂州有4556人。”

她指出，截至今年10月31日，共有13萬4674名婦女登記在主婦公積金計劃（i-Suri）下，霹靂州有7382人；政府計劃在明年以2000萬令吉通過社會保險機構擴大i-Suri福利，籲請所有符合資格的主婦善用機會。

她認為，有責任的社區不僅可以協助政府解決當地的福利和社會問題，若得到系統化的培訓和指導，社區有能力成為創變者（game changer）兼社會改變媒介。

她表示，該部通過福利局加強社區為本的概念，作為其中一個協助社會提高生活素質的方式，比方設立樂齡人士活動中心（PAWE）、迷你兒童院、社區康複中心（PDK）、福利局志願者等等，為目標群體特別是樂齡人士、特殊人士、孩童和當地居民帶來了很大的益處。

現場除了設有各類相關政府部門攤位，大會儀式也安排了一名手語翻譯員，全程為特殊人士進行手語翻譯。出席者有霹靂州行政議員黃渼沄、婦女、家庭及社會發展部副秘書長阿妮絲和希山慕丁、霹靂州副秘書（行政）諾珊。