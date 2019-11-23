甲洞一晚2攫奪案 女子臉撲地 門牙插牙齦

（甲洞23日訊）甲洞藍圖園（Taman Usahawan）治安亮起紅燈，一個晚上在同一個時段連續發生兩宗攫奪案，其中一名受害者被搶匪扯奪雙肩包包時，臉部朝地撲倒，導致兩顆門牙倒插入牙齦里，血流如註。

另一名受害者是甲洞行動黨聯邦直轄區福利組組員葉慧莉，她於昨晚攜帶孩子到該區享用晚餐時，遇到攫奪匪，被搶走包包，所幸沒有受傷，當她到警局報警時，碰到另一名受害者，才得知對方被攫奪導致臉部受傷。

她今日特別召開記者會，警惕時常到該區的民眾小心，避免被攫奪匪盯上。

她透露，她於昨晚8時30分左右，攜帶孩子前往甲洞藍圖園一家新的餐館享有晚餐，但她停好車子下車步行到餐館時，一輛迎面而來的摩多騎士伸手拉扯她斜背的包包，當下她還以為遇到變態佬，非禮她的胸部。

她說，她起先沒有留意匪徒趨前來，因為就在她步下車時，接到一則簡訊，於是在步行走向餐館途中，低頭按手機回複對方的訊息。

看手機沒留意路況

“慶幸的是，當搶匪拉扯我的包包時，包包帶子的鉤子斷開，我才沒有連人帶包被拉扯。”

她透露，損失的財物包括自己和孩子的證件、現金、車匙和家里的鑰匙，手機則握在手中，沒有被搶走。

“當時我有大喊救命，我看到有一輛摩多追上去，我以為對方是好心的民眾幫忙追賊，結果原來是同黨。”

她表示，當她到警局報警時，巧遇一名受害者，對方在報案時，嘴巴血流如註，傷勢十分嚇人。

她說，她沒有詢問對方太多詳情，只是知道對方的案發地點跟她很接近，而且是在她之前被搶。

她透露，當地治安向來不好，經過昨晚被搶包包的事情後，日後她會多加註意。

甲洞行動黨公共服務及投訴局主任游佳豪呼籲社會大眾，如果發生攫奪案，即便損失不大，也應該報警，好讓警方掌握罪案情況。

他說，很多時候當他們向警方反映當地的治安不好時，警方都會出示數據，往往數據跟實況有出入。

同時，他呼籲社會大眾在行走時，不要低頭按手機，以免被搶匪盯上。