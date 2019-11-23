​拉大校友會：監管撥款 1個月內設信託基金會

（八打靈再也23日訊）拉曼大學學院校友總會（TAA）計劃於一個月內成立信託基金會，以監管政府批准給拉曼大學學院的3000萬令吉配對基金撥款。

拉曼校友總會會長拿督葉國煌說，他們已作好準備接受政府委託的這項重任，會通過成立擔保有限公司（Company Limitedby Guarantee，簡稱CLBG）的方式監管基金會。

“我們在管理基金會時會遵守企業治理、問責和透明化原則（CAT），確保善用這筆撥款造福拉曼學子。”

“這個公共信託基金會的終極宗旨應該是確保拉曼大學學院免受政治干預，符合政教分離原則，並擁有正確的組織架構，才能邁向成為大馬乃至區域卓越教育機構。”

葉國煌和拉曼校友總會高層於今日在首邦假日別墅及酒店召開記者會闡明，儘管拉曼治校有方，但政府的撥款目前無法直接撥給該校的教育基金會，是因為信託委員局架構清一色都是單一政黨代表，違反公共信託基金會至少50%成員須是獨立代表的規定。

“我們不要政治化這個課題，難得政府願意繼續撥款拉曼，只要確保拉曼教育基金會信託委員局架構正常化，符合公共信託基金規定，就能獲得撥款，為何不這樣做呢？”

促政教分離造福學生

“我相信大家都有智慧，政黨（馬華）也是有智慧，不要把它政治化，且讓我們回到根本，即政教分離原則，把教育搞好，造福學生，造福社會，這是我們應盡的責任。”

他說，不存在拉曼校方須聽從校友會的指揮，才能獲得撥款的課題，因為身為校友的他們出錢出力，就是為了母校和在籍學生謀求福利，因此他們會與校方合作達到雙贏。

葉國煌說，基金會的設立將由校友，也是總會的資深法律顧問拿督黃美錦領導。

“這個信託基金將採取有限責任公司（Company Limited By Guarantee）的形式，而宗旨與結構將根據CAT──治理、問責及透明度的概念。

他說，基金會將由一批專業人士管理，當中大多數是準備為國家和拉曼作出貢獻的校友。

另外，黃美錦說，一旦基金會成立，政府的撥款就會立即進賬。

他說，基金會的信託委員局將委任專業人士和相關利益單位組成的獨立成員。

他希望現有拉曼教育基金會能糾正信託委員局架構失衡，不符合規定的問題，一旦解決這個技術問題，政府的這筆撥款就能直接撥給拉曼。

出席者包括教育部副部長張念群、拉曼校友總會榮譽顧問丹斯里吳明璋、工業專家諮詢委員會成員丹斯里蘇添來、署理會長拿督曾華健和丹斯里林景清。