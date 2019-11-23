【檳誠信黨大會】“別盼反對黨給你力量” 末沙布促成員黨團結





（檳城23日訊）誠信黨全國主席莫哈末沙布認為，希盟成員黨若面對問題或要提出要求，可以通過內部提出，不要指望反對黨尤其國陣及伊黨會給予協助，更不要與反對黨合作。

“你要和誰喝咖啡都可以，但不要希望反對黨或敵人給你力量，這是錯誤的想法。”

莫哈末沙布也是國防部長，他今日為檳州誠信黨代表大會開幕時說，希盟若要在來屆大選取得勝利，團結很重要，因為近期他有收到嘲笑希盟政府的留言，而嘲笑者不是反對黨，反而是希盟成員黨成員。

“若這情況繼續下去，連基本的內部團結都做不到，不用一屆，連半屆的政府都做不成。”

堅信安華是下任首相

“內部出現意見差異沒關係，但內部要先團結，內閣成員做好份內工作，才能贏得來屆大選，才能贏得人民的信任。”他也提醒該黨黨員，要堅信一個目標，即首相就是敦馬哈迪，未來首相是拿督斯里安華，不然讓敵人有機會破壞希盟的和諧。

檳州誠信黨主席拿督斯里慕加希說，該黨成立初期不被評論員看好，認為該黨只能維持3個月或1年，不過經過黨員及理事的努力，該黨以行動證明可以維持很久。

他說已拒絕在本屆大會捍衛檳州主席一職，不過希望新主席繼續強化該黨，除了專注在該黨的3個州議席及1個國會議席，也向檳首長要求一個行政議員職。

“不過，只有我們贏了，證明我們有實力，才有資格向檳州首長提出要求。”

除了檳州誠信黨，霹靂誠信黨及聯邦直轄區誠信黨也於今早同步舉行大會，而全國誠信黨大會則落在12月。

出席者尚有檳州首長曹觀友、檳州公正黨主席兼旅遊，藝術及文化部副部長峇迪亞、農業及農基工業副部長沈志勤、土團黨代表兼檳島市議員亞查哈利、峇六拜區州議員阿茲魯、峇東巴西州議員法依斯等。

拒評是否同意內閣改組

針對內閣可能改組，莫哈末沙布說，要不要改組或幾時改組都是首相敦馬哈迪的權利，一切交由首相決定。

他在檳州誠信黨代表大會後召開記者會，被記者詢問是否同意改組時說，改組一事不是他說同意或不同意就可以決定的，決定權在首相手中。

掌管宗教事務的首相署部長慕加希也說，部長們目前與平常一樣執行各部門職務，有關內閣洗牌一事由首相決定，就如首相早前說過，若有什麼事，他會與各黨主席討論。對於經濟事務部長阿茲敏與國陣議員會面一事，莫哈末沙布認為每個人都有不同意見，有什麼事該通過內部解決。

羅斯蘭任檳新主席

經過改選後，檳州誠信黨新主席由羅斯蘭擔任，莫哈末尤索夫擔任署理主席、阿莫法米及再迪擔任副主席。

峇東巴西州議員法依斯及國防部長政治秘書阿茲哈則獲選擔任17名理事中的2名。其他職位如秘書、財政等將在該黨召開首次理事會會議時才委任。