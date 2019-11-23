第3海底水管明年杪完工 料日輸檳島逾3億公升淨水







（檳城23日訊）檳城第三條海底雙輸水管項目如火如荼進行中，有望於明年杪完成。一旦該水管投入運作，每天將可從威省輸送3億1500萬公升淨水到檳島，進一步保障檳島西南部50萬居民及工商業供水穩定。

檳州供水機構首席執行員拿督傑瑟尼說，檳城第一條海底水管建於1973年，已近50年壽命期限；第二條海底水管則建於1985年，儘管未到壽命期限，但隨著人口及工商業用水需求增長，因此須建第三條水管。

“裝置3.2公里長及1200毫米寬的海底雙水管，加上在檳島五條路及北海鋪設相關陸路水管，需資約1億2000萬令吉。截至今年10月31日，整體進度已達34.04%，比預期的33.53%快，放眼明年秒完成。”

傑瑟尼是於今早陪同檳州首席部長曹觀友到五條路巡視該項目進展時，如是介紹。出席者尚有彭加蘭哥打區州議員魏子森、檳島市政廳秘書拿督阿南、項目顧問公司Vizione董事經理拿督黃安輝。

曹觀友致詞時說，早前有人質疑檳威海峽出現非法挖沙及填海活動，事實上，這就是檳州供水機構的海底水管項目，涉及挖起海底的沙、裝置水管、再掩埋水管，以確保水管安全，不受船錨等因素破壞。

他說，透過這條水管從威省輸送到檳島的淨水，將主要供應到武吉南瑪至公巴地區，一些淨水也將供應到浮羅山背，預計讓50萬人民受益。

“有數以千計的企業也在這些地區營運，包括在峇六拜及峇都茅的國際高科技公司、中小型工業及中小型企業。工商業也將從這項海底水管項目中受惠，有助確保檳城未來數十年的社會經濟發展。”

曹觀友溫馨提醒，儘管在第三海底水管完成後，檳城的水供將更有保障，但人民還是應該節約用水，珍惜水源，避免浪費。

國能計劃改善檳島電供

他續說，在檳城2030願景下，州政府致力推動提升基礎設施，除了水供，也包括電供、寬頻及排污系統。

“國能也計劃在威省輸送更多電力到檳島，原先是計劃透過海底電纜，但之後改為透過沿著檳城大橋而建的海上電塔。我們等待國能的計劃，以改善檳島的電供。”

霹靂河引入生水計劃正協商

有關檳州想從霹靂河引入生水，霹靂卻只想賣淨水一事，曹觀友在受詢時回應說，兩州政府目前仍在水務、土地及天然資源部的協調下繼續協商，希望能儘速找出兼顧雙方利益的方案。

他透露，檳州政府已在10月杪或11月初致函水務、土地及天然資源部，盼能加速拍板從霹靂河引水的計劃。