白天：支持取締網騙集團 中國人犯罪應受懲處





（吉隆坡23日訊）中國駐馬來西亞大使白天說，反對任何中國公民在國外犯罪是中國的政策，若中國公民在國外犯罪，就應該受到當地法律的懲罰。

他於他今日出席馬中建交45週年“馬中一帶一路青年倡議”論壇後，詢及移民局日前逮捕680名涉及網絡詐騙案的中國人時，如此回應。

他強調，這些嫌犯一經定罪，應該受到法律的制裁。

“我們還在跟進案件調查中，他們也許會受到馬來西亞國內法律的懲罰。”

11月20日，移民局搗破今年國內最大宗的網絡詐騙案，瓦解一個由中國人主導、面向中國的網絡詐騙集團，逮捕680名年齡介於19至35歲的中國人助查，惟估計還有約100至150名成員突破包圍逃脫。

白天說，他是從移民局方面獲得有關逮捕的通知，他們也表示全力支持這項行動。

“這是中國公民在馬來西亞涉嫌網絡詐騙的個別案例，目前調查仍在進行中，我們會與移民保持密切聯繫。”

未接到嫌犯家屬求助

他表示，大使館會與馬來西亞政府合作，在信息共享方面提供幫助。

“我們還在等待進一步通知，目前為止我們尚未接到嫌犯家屬的求助。”

較早前，白天在“馬中一帶一路青年倡議”論壇開幕禮上致詞時說，雖然中馬兩國屬於不同文明的國家，但卻建立良好的關係，為其他國家樹立良好榜樣。

他希望年輕人能夠抓住中馬合作和一帶一路倡議帶來的機遇，投入數字經濟和技術發展的浪潮。

他透露，大使館明年將邀請馬來西亞青年訪問中國，並舉辦培訓班，為中馬年輕人提供更多平台。

出席者包括馬來西亞青年理事會主席祖菲特里、馬來西亞漢文化中心主席拿督吳恆燦。

斥港反送中示威令人民受苦

有關香港反送中事件，白天表示，中國不會容忍暴力行為，因人民將深受其苦。

“那些所謂的民主示威者進行社會破壞，阻礙機場運行、製造路障阻礙主要道路、用磚頭擊中路人頭部、讓商場期貨，這種情況是讓人震驚的，連國際社會也改變了看法和態度。”

對香港警方武力鎮壓示威者而被譴責，白天反問：“如果這種事情發生在安邦路、敦拉薩路，你們會怎麼做？”

“試想一下，如果示威者阻礙道路通行，並擾亂機場運行，你會贊成警方展開行動嗎？”

他坦言，反送中事件已對香港的經濟、旅遊業、餐飲業和酒店業等造成嚴重打擊；“示威事件導致很多人民失業，香港需要幾年才能恢復經濟。”

聯合國人權理事會22個成員國日前發表聯署聲明，批評北京侵犯新疆維吾爾族權利，敦促中方停止任意拘押的行為。聯合國和人權組織稱，中國把約100萬名維吾爾人和其他穆斯林關押在拘留中心，並進行廣泛地監控和限制。

對此，白天說，“職業技能教育培訓中心”的設施，旨在消除極端主義，而不是宗教問題。

他說，參與聯署的22個國家都來自西方，而巴基斯坦、沙地阿拉伯和埃及等伊斯蘭國家則都表態支持中國。