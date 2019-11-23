臉書遺言指過得不開心 青年公寓墜樓死





（吉隆坡23日訊）一名23歲華裔青年今日凌晨2時48分在臉書留下遺言，約兩個小時後被發現臥屍在住家附近公寓的9樓底層。

警方已經尋獲死者的家屬，家人表示死者沒有面對家庭問題，出事前也沒有不尋常舉動；但消息說，死者於凌晨2時48分在臉書留下遺言時，表達對厭世的心態，因此相信死者是不堪生活壓力而選擇步上這一條路。

這起墜樓案於今天清晨4時30分，在萬撓敦蒂加花園斯拉西座公寓被揭發，死者是劉翰言（譯音）。

萬撓警區主任阿里費助理總監指出，萬撓警局接獲有人墜樓的投報後，派員前往現場調查，發現一名男子臥屍公寓樓下，頭部有傷。

他說，死者身穿黑色上衣、褐色短褲及拖鞋。警方初步調查，檢查了每一層樓開放式露台後，仍不能確定死者從公寓哪一層樓墜跌。

他說，死者非公寓住戶，他是與家人住在鄰近的住宅區。

“警方已經與死者家屬取得聯絡，死者遺體已被送往士拉央醫院解剖。”

他希望知情者聯絡萬撓警局長莫哈末納斯米警長，電話03-6091 6222或017-906 8571，以提供情報。

稱染上吸煙賭博惡習

另一方面，根據了解，死者今日凌晨2時48分在臉書留下遺言，表達他過去3年過得不開心，想要轉換工作跑道卻不能如願，並因此陷入煎熬。

遺言中，死者也表明自己染上吸煙賭博惡習，工作5年卻毫無積蓄。

他最後還寫道：“想不到在朋友眼中瘋瘋癲癲、愛玩愛笑的我也會有這一天”。

今年10月初，死者更換臉書頭像寫有“電量不足”4字的圖案，一度引起友人留言關注詢問，卻無法扭轉情況。

家人於今早接管他的臉書賬號，並發布死訊。