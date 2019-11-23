2021年 小六中五讀法定強姦







（吉隆坡23日訊）教育部副部長張念群說，教育部將在2021年，將法定強姦的內容加入六年級和中五體育與健康課的社交與生殖健康教育（PEERS）課程中。

她今日出席“女孩，我愛我自己：與教育部副部長張念群的讀書會”時說，學生在青少年時期情竇初開，有的會開始校園戀愛，因此有必要透過課本內容，讓學生了解法定強姦。

“即便（性關系）可能在雙方同意下發生，但是若女生不足16歲，仍會被視為強姦。”

她說，教育部認為，有些重要的法規必須透過教育讓學生知道，而不是“以為”他們知道。

“我們有這樣的法律，但是沒有透過教育讓學生知道，他們怎麼會知道？他們或許不是有意強姦，但是必須有人負起教育他們的責任，告訴他們不能現在發生，這是一項犯罪。

“我們的社會，甚至全球社會都假定所有人知道法律，但是我認為有些罪行和條例必須特別教育，如我們常提醒運毒是涉及死刑的罪，以便從小就有所醒覺，避免涉及。”

重要法規須讓學生瞭解

她說，教育部正在從課程與教學等各方面逐步完善性教育。除了讓學生從學前開始接觸性教育內容，該部也與非政府組織緊密合作，加強教師培訓，確保教師在性教育上達到更有效的教學與具備更嫻熟的處理方法。

她說，性教育課程隨著年齡層會有不同的難度，例如幼稚園教導“好的接觸和不好的接觸”，讓學生了解不能被外人觸碰的部位，小學則會教導有關身體的變化和如何保護自己。

她說，性教育課程必須與時並進，如兒童性誘拐案件隨著科技發展而增加，因此教部也將此元素納入課程，讓學生了解性誘拐可以透過社交媒體發生，他們可能怎樣被灌輸與誘導，以及知道應對方法。如今，教育部則計劃要把法定強姦納入課程中。

“六年級和中五的學生在2021年會有新的課本。六年級學生會初步了解法定強姦，到了中五就能談得更深入。”

出席者包括婦女援助組織（WAO）執行董事蘇米特拉及亞洲學樂（Scholastic Asia）區域市場營銷總監王鳳儀。

網民冀撤換馬智禮 張念群盼看見教部努力

詢及網民希望內閣改組能撤換教育部長馬智禮，張念群說，這是一部分網民的意見，希望大家能看到教育部在各方面的努力。

她舉例，教育部在過去的18個月致力改善特殊教育。在零拒收政策之下，特殊學生人數從2018年的7萬9000人，提升至2019年10月的8萬8000人。

她說，政府也逐年增加給予特殊教育的撥款，即從2018年的1億令吉，提升至2019年的1億4200萬令吉，以及2020年的1億5500萬令吉。

“我們今年也為840所學校，提升特殊教育的無障礙設施，明年也會使用2300萬令吉撥款，為更多學校提供更多無障礙設施。

“我們還是很努力地交出我們的成績單，就是希望大家能對這方面的政策有更多了解，看到我們在這方面的努力。”

另外，詢及大馬教育文憑（SPM）考試數個考場出現考卷不足的問題，張念群說，教育部已要求考試局進行內部調查，以找出真正原因，並確保明年不再重複此錯誤。