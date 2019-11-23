牛津大學布拉瓦尼克學院 演講廳命名敦拉薩

（八打靈再也23日訊）英國牛津大學布拉瓦尼克政府學院（BSG）的一所演講廳，被重新命名為“敦拉薩演講廳”。

根據《星報》，霹靂州蘇丹納茲林沙殿下在演講廳的重新命名儀式上致詞時說，敦拉薩（的命名）讓人在布拉瓦尼克政府學院有在家的感覺。

殿下說，“為世界創造更好的領導、更好的服務和更好的治理”是布拉瓦尼克政府學院的願景，這與敦拉薩對於他的國家的願景有著許多相似的地方。

殿下較後在發布給媒體的文告中說，演講廳命名為“敦拉薩演講廳”，可以將布拉瓦尼克政府學院灌輸到每一位到訪演講廳的領袖們的思想中。

蘇丹納茲林沙說，敦拉薩於1955年出任教育部長時所提出的《拉薩報告書》，為馬來西亞教育系統奠基了基礎。

重大影嚮大馬教育

“一些專業學校及學院也在敦拉薩任職教育部長期間成功升級成高等教育學府，以及主要以農業、科學與技術領域為專業的大學。”

“因此，演講廳作為一個提供學習的禮堂，以命名的方式來紀念一個對馬來西亞人教育有著重大影嚮的人，是非常適合的。”

殿下說，敦拉薩對馬來西亞作出許多貢獻，包括參與向英國爭取獨立的過程、成立許多計劃與機構以減少貧窮、培育人才，以及在1969年種族沖突事件後，通過國家咨詢理事會推廣宗族和諧。

“敦拉薩也為我國的外交政策作出許多貢獻，如倡導東南亞國家中立的概念。”

殿下說，偉大的領導者還必須具備一些重要的道德品質，而敦拉薩都具備這些。他在任職時是一名廉正與誠實的領袖，避免了各種貪腐行為，同時也會確保沒有任何一分來自政府的錢是被使用在他個人的需求上。

“至今，馬來西亞人仍非常記得敦拉薩對國家作出的貢獻，也因此被稱為‘發展之父’。”

“我真誠的希望，敦拉薩的成就與理想，能於未來激勵每一位將會到訪這一所著名學術機構的未來領袖、有遠見者和公務人員。”

蘇丹納茲林沙殿下是牛津大學的校友，持有哲學、政治與經濟學士學位。

殿下也是牛津大學伊斯蘭研究中心的信托人。

另外，牛津大學布拉瓦尼克政府學院院長伍茲說，諾亞基金會（Noah Foundation）及敦拉薩基金會也捐助該院校，以紀念敦拉薩。