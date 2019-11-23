巫統7議員否認要跳槽 反稱邀阿茲敏加入巫統

（吉隆坡22日訊）隨著馬哈迪指22名巫統議員夜會阿茲敏是為了詢問能否加入其他政黨，當中7名巫統議員即反駁說，他們當晚並未向阿茲敏提到自己有意跳槽，反而是他們邀請阿茲敏跳槽。

《當今大馬》一則報導指出，這7名巫統議員是於週五晚發表聯合文告，反駁馬哈迪的說法。

在這之前，馬哈迪轉述阿茲敏的談話指有巫統議員想要退黨，並轉投其他政黨，同時支持馬哈迪的領導。

不過，這7名巫統國會議員強調，馬哈迪的說法完全不符合事實。

“沒有國陣國會議員在會面中提到這一點。”

這7名巫統國會議員是古樓國會議員依斯邁、仁保國會議員沙林、日叻務國會議員加拉魯丁、金馬崙高原國會議員藍利、邊佳蘭國會議員阿莎麗娜、立卑國會議員阿都拉曼，以及江沙國會議員瑪斯杜拉。

他們強調，他們當晚只是討論政府能否撥款給他們的選區，以便興建一些基建工程，如清真寺與民眾會堂等。

“此外，隨著國陣在丹絨比艾補選大勝，我們也邀請阿茲敏加入巫統，因為已有證明顯示人民如今更相信巫統與國陣。誠如之前所說，我們絕對不會退出巫統，更遑論跳槽。”

我國政壇上個月就已傳出“保馬行動”的說法，據稱，跟安華不咬弦的阿茲敏聯同巫統森布隆國會議員希山慕丁等人，試圖確保馬哈迪滿任，於是，他們籌組“後門政府”，即把行動黨及誠信黨排除在外的政府組合。

希盟於11月16日舉行的丹絨比艾補選慘敗後，坊間即傳出要求馬哈迪下台的呼聲，結果多名來自巫統及公正黨的國會議員於11月19日晚上齊齊到訪阿茲敏位於布城的官邸，引起外界諸多揣測。